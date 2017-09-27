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Волков: Юноши МЮ не такие уж нереальные игроки

Защитник ЦСКА Александр Волков поделился впечатлениями от матча юнош Лиги Чемпионов с МЮ: 

- "Игра была равной, не могу сказать, что у них было большое преимущество, и они как-то нас перебегали или переиграли, . - Пропустили два гола из-за своих ошибок, сначала упустили игрока, а затем штрафной нелепый заработали. Наверное, нехватка концентрации сказалась или что-то в этом роде, просто прозевали".

"Настраиваться на такого соперника не приходится, это "Манчестер", это большая команда, и дополнительной мотивации здесь не надо искать. Тем более, это Лига чемпионов, многие ребята пришли из школы, и им, и нам надо было доказывать болельщикам и тренерам, что мы достойны защищать цвета клуба. Мандража не было. Понятно, что перед каждой игрой есть волнение, но мы старались с первых минут это убрать.

- Чего ожидаете от следующих матчей?

- Безусловно, эти две игры с (Базелем) будут самыми важными на данный отрезок времени. Если мы сможем взять максимум очков, то будем бороться за выход из группы, а это главная наша задача. 100% мы отдадим все силы, чтобы взять шесть очков. "Базель"-  хорошая команда, но плохих в Лиге чемпионов и нет"
- Чем запомнился соперник?

-  "На самом деле, не такие уж они нереальные игроки, все обычные люди. Да, есть пара футболистов, которые выделяются не физически, а технически, это было видно невооруженным взглядом, а какого-то сильного перевеса не было, проиграли по своей вину".
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед Молодежная лига Чемпионов
Сегодня, 19:27
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