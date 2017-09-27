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Антонио Кассано в третий раз завершил карьеру

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано в третий раз за последние несколько месяцев объявил о завершении карьеры, информирует Football Italia.

Сообщается, что 35-летний форвард теперь решил окончательно покончить с футболом, так как не смог найти новую команду.

Напомним, что в июле этого года Кассано подписал контракт с "Вероной", но через неделю после этого завершил карьеру.
Сегодня, 20:03
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