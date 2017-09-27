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Марио Фернандес сыграет с "МЮ" с первых минут

ЦСКА объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с "МЮ".

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Чалов, Витиньо.
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:30
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№16 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:44) #
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Цитата: vitaliy1977
Марио молодец! Настоящий боец!



русские - они такие
Регистрация: 20.04.2016
№15 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Удачи нашему ЦСКА!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№14 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 21:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vitaliy1977
Марио молодец! Настоящий боец!


Вт не соглашусь: Марио не боец и не герой, - он просто бегает по своей бровке раздаёт передачи и собирает сотрясения мозга и переломы носа...
Регистрация: 10.05.2015
№13 Написал: Dimon red bly Москва (Сегодня, 21:42) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
С Богом парни, удачи нам!!!
Регистрация: 16.04.2016
№12 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 21:38) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
рисковый пацан...Здоровья!
Регистрация: 21.05.2016
№11 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:25) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Марио молодец! Настоящий боец!
Регистрация: 13.03.2012
№10 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Удачи Марио !!! Удачи ЦСКА !!!
Регистрация: 18.11.2012
№9 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 21:00) #
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online

Вперед, армейцы.
"Наше дело правое, мы победим!" (с)
Вам сложнее всего.
Самые лютые противники у вас в группе постоянно. Удачи. Она нужна!


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№8 Написал: darmidon 7 (Сегодня, 20:57) #
  • -2
  •  (4)

чалов слабое звено
Регистрация: 5.08.2016
№7 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:54) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну,кони,не подведите!!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Volodia379
Тревожно за Васина!

За Фернандеса.
Регистрация: 22.09.2009
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:50) #
  • +4
  •  (8)

Удачи армейцам! Тревожно за Васина!
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:48) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: hel
Ну удачи нашим! И Оланаре нет в заявке. Интересно где он или что с ним?

Может Погбу ща душит где-нить в подтрибунке. Связавши гетрами его
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:46) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Если сегодня кони отберут очки - клянусь, плохого слова больше не скажу.

Месяц.

ну ты кремень!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:40) #
  • +9
  •  (15)
online

Если сегодня кони отберут очки - клянусь, плохого слова больше не скажу.

Месяц.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 20:32) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну удачи нашим! И Оланаре нет в заявке. Интересно где он или что с ним?


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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