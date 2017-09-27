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Марсьяль, Лукаку и Мхитарян - в составе "МЮ" на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Линделеф, Байи, Смоллинг, Блинд, Матич, Эррера, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.
Теги: Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 20:45
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9
(2)
№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
полудубль,как у Спартака вчера
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: ММВ
ибры нет.

Цитата: Rostov forever
он не прилетел

ненамного, но легче....хотя хотелось бы и их увидеть

Вчера летал на Спартак-Ливерпуль. Был бы ибра в составе мю, дуиаю остался и сходил бы на него посмотреть


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
ибры нет.

Цитата: Rostov forever
он не прилетел

ненамного, но легче....хотя хотелось бы и их увидеть


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: Rostov forever Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: utekay
а Погба?


У него травма. По-моему, он не прилетел.
Регистрация: 18.11.2008
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
а Погба?

Он вроде надолго выбыл.
Хоть ибры нет.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
а Погба?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Rostov forever Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: капля никотина
Жопа.

Ну хоть Валенсии нет - уже полегче.


Можно и нужно биться. В Ростове они выходили:Ромеро – Янг, Джонс, Смоллинг, Блинд, Рохо – Погба, Феллаини, Эррера – Мхитарян, Ибрагимович. Ростов сдюжил, и у ЦСКА получится. Удачи армейцам!
Регистрация: 18.11.2008
№2 Написал: Викторис (Сегодня, 21:03) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Жопа.

Ну хоть Валенсии нет - уже полегче.

Зато ЛУКАКА на месте он по ходу набрал ход - лиш бы не в этом матче
Регистрация: 8.04.2017
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:01) #
  • +1
  •  (5)
online

Жопа.

Ну хоть Валенсии нет - уже полегче.
Регистрация: 3.03.2007
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