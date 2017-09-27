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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Евгений Аксенов: основная задача ЦСКА - растить молодых игроков, а не набирать очки в юношеской Лиге УЕФА (3)
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Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
Марсьяль, Лукаку и Мхитарян - в составе "МЮ" на матч с ЦСКА
Стал известен стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Линделеф, Байи, Смоллинг, Блинд, Матич, Эррера, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Линделеф, Байи, Смоллинг, Блинд, Матич, Эррера, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.
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