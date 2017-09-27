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Виктор Гончаренко: думаю, у любого соперника можно найти слабые места

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Мы можем находиться в защите, но думать и об атаке. Многое будет зависеть от "МЮ", но свои шансы мы должны искать. Зная, что соберется полный стадион, мы должны постараться порадовать болельщиков.

Думаю, у любого соперника можно найти слабые места. Часть плана – давить на эти слабости, но многое зависит и от реакции соперника", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:37
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