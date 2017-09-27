Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:09
Владимир Пресняков-старший: несмотря на ничью с "Ливерпулем", больше чем о третьем месте в группе я не мечтаю
Владимир Пресняков-старший: несмотря на ничью с "Ливерпулем", больше чем о третьем месте в группе я не мечтаю
19:07
Евгений Аксенов: основная задача ЦСКА - растить молодых игроков, а не набирать очки в юношеской Лиге УЕФА (3)
Евгений Аксенов: основная задача ЦСКА - растить молодых игроков, а не набирать очки в юношеской Лиге УЕФА (3)
16:25
Валерий Газзаев: нужно сокращать дотации профессиональному спорту, и больше внимания уделять массовому (5)
Валерий Газзаев: нужно сокращать дотации профессиональному спорту, и больше внимания уделять массовому (5)
Генрих Мхитарян проводит 50-й матч за "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян вышел в стартовом составе на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.
Эта игра стала для 28-летнего Мхитаряна 50-й за "Манчестер Юнайтед". Футболист перешёл в английский клуб летом 2016 года.
Эта игра стала для 28-летнего Мхитаряна 50-й за "Манчестер Юнайтед". Футболист перешёл в английский клуб летом 2016 года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.