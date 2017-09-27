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Генрих Мхитарян проводит 50-й матч за "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян вышел в стартовом составе на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

Эта игра стала для 28-летнего Мхитаряна 50-й за "Манчестер Юнайтед". Футболист перешёл в английский клуб летом 2016 года.
Теги: Мхитарян Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 22:04
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