Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Перфоманс болельщиков ЦСКА в матче с МЮ (видео)

Предлагаем вашему вниманию перфоманс болельщикой ЦСКА во втором матче групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2017/18 ЦСКА - "Манчестер Юнайтед"

Теги: ЦСКА Rвидео
Сегодня, 22:27
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 22:41) #
  • -1
  •  (1)

Пока побеждают же )
Регистрация: 2.03.2017
№2 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 22:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Нормально.
Регистрация: 18.11.2012
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 22:27) #
  • 0
  •  (2)

красавцы
Регистрация: 26.03.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.