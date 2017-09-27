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"Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1 в Москве разгромил ЦСКА

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед".

Лига чемпионов

2 тур

ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" 1:4

Голы: Кучаев, 90 - Лукаку, 4, Марсьяль, 19 (пен), Лукаку, 27, Мхитарян, 57.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев (Миланов, 72), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо (Кучаев, 84).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг (Дармиан, 67), Линделеф, Байи, Смоллинг, Блинд, Матич, Эррера, Мхитарян (Лингард, 60), Марсьяль (Рэшфорд, 72), Лукаку.

Предупреждения: Головин, 42, Вернблум, 55, Витиньо, 59.

"Базель" - "Бенфика" 5:0

Голы: Ланг, 2, Оберлин, 20, Волфсвинкель, 59 (пен.), Оберлин, 69, Риверос, 76

"Базель": Вацлик, Ланг, Баланта (Ди, 80), Аканджи, Сухи, Петретта (Риверос, 68), Джака, Зуффи, Штеффен, Волфсвинкель, Оберлин (Эльюнусси, 74)

"Бенфика": Сезар, Алмейда, Гримальдо, Луизао, Жардел, Пицци, Фейса, Живкович (Самарис, 74), Хименес, Жонас (Сеферович, 67), Серви (Сальвио, 46)

Предупреждения: Аканджи, 45+1, Петретта, 50, Джака, 55, Живкович, 55, Сальвио, 59

Удаления: Алмейда, 62
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:36
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60
(4)
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№60 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 00:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
А смысл? получить мешок в 1/8? Лучше в ЛЕ выходить, там хоть какие то шансы


У ЦСКА смысл один сейчас это заработать денег на то, что б купить в атаку игрока и может ещё в оборону пару за не очень дорого, а они это умеют. За выход в 1/8 ЛЧ они получат гораздо больше чем при выходе в 1/4 ЛЕ. Что тут не понятно? Вам кстати это тоже предпочтительней.
А так то да, конечно, но думаешь СМ и ЦСКА чего то могут в ЛЕ добиться с нынешними составами?


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№59 Написал: metric Питер (Сегодня, 00:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Интересно,а Гинер хоть в этот момент думал какой он глупец.Ни одного игрока не купить в самое горячее трансферное окно и надеяться на Витиньо и Оланаре.
Регистрация: 26.03.2008
№58 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:36) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Говорить тут некуй счет на табло как никогда отражает соотношение сил. Чуда не случилось. Радует одно - все в руках коней. Надо по сумме 2-х матчей обходить Базель и не обосраться дома с Бенфикой.
Удачи коням!

А смысл? получить мешок в 1/8? Лучше в ЛЕ выходить, там хоть какие то шансы
Регистрация: 2.02.2012
№57 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:34) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Цитата: oksva
про свой" виликайклуп" будешь рассказывать таким же одноклеточным

Голубизна якобы красно-белая. Чего, в задницу не воткнули сегодня, такой недовольный?


На любой ветке , ты , голубенький , сразу мычишь про задницу . Понимаю , для тебя - больной вопрос , ты Щеглову брат , или зять ( нехер взять ) ? Заметь , ты сам вписался в число " одноклеточных " , я там , конкретно , никого не упоминал . На воре - шапка горит .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№56 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: freddyk
С Ливером точно, но сегодня вряд ли. Разве что обошлись бы без разгрома.

вы от Сосьедада хоть отскочите,с Ливером они пободались бы ,Утрехт чудом прошли в говнотурнире,а себе что то рассуждаете,это ЛЧ,а не говночашка,пора бы уже усвоить smile
Регистрация: 1.02.2017
№55 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 00:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
да уж какая может быть игра с такой фееричной защитой, когда нет защиты- нет и игры в нападении.. конечно Лукаку монстр, но и пол лукаки хватило для наших пенсов. Игорю отдельный респект
Регистрация: 20.10.2012
№54 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 00:26) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Говорить тут некуй счет на табло как никогда отражает соотношение сил. Чуда не случилось. Радует одно - все в руках коней. Надо по сумме 2-х матчей обходить Базель и не обосраться дома с Бенфикой.
Удачи коням!


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№53 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:21) #
  • +1
  •  (3)

скучный вечер
Регистрация: 20.04.2016
№52 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 00:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
spiri,
А что им еще остается))))))
Регистрация: 5.11.2010
№51 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:20) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xixidok
Но с Базелем надо брать 4 очка минимум..или кони за коней считаться не будут

да разорвете этот сраный базель
Регистрация: 1.02.2017
№50 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:20) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lacan
Увы. увы, увы, российским клубам в Лиге Чемпионов делать нечего, даже в групповом этапе! Отставание на 25 лет от ведущих клубов Европы!


А самое главное выводы не сделаны. Головин балбес в интервью заявил, что счет не по игре, что цска не заслужил такого, что они имели кучу моментов просто МЮ больше повезло. Клоунировал знатно
Регистрация: 2.02.2012
№49 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xixidok
как фанат цска скажу..это ужас, техническим языком, лучше один матч выиграть.а один проиграть, чем две игры вничью..)(это для болельщиков спартака)

конечно лучше,а еще лучше когда как сегодня проиграть,крупно
Регистрация: 1.02.2017
№48 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 00:18) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
как фанат цска скажу..это ужас, хотя техническим языком, лучше один матч выиграть.а один проиграть, чем две игры вничью..)(это для болельщиков спартака)
Но с Базелем надо брать 4 очка минимум..или кони за коней считаться не будут
Регистрация: 19.05.2015
№47 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 00:17) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Ужас, даже не мог предположить что настолько все плохо будет. МЮ играя пешком мог забивать штук 8 спокойно, просто повезло что Гарри поймал кураж.


По сравнению с МЮ вчера Ливер пешком ходил.

Цитата: sparwik53
Именно в данный момент только Зенит , учитывая что он на подъеме,возможно бы пободался с англичанами что вчера,что сегодня.


С Ливером точно, но сегодня вряд ли. Разве что обошлись бы без разгрома.
Регистрация: 15.03.2012
№46 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 00:14) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kolpino2
Даже не знаю, как и комментировать-то.

реальное положение в команде таково - что некуя "комментировать" потуги с лидером АПЛ...
к сожалению, для нас сейчас все гораздо проще...что и показали, кстати, мучения с динамиками и прочими "закрытыми" командами wink
- так что: забил свой молодой с передачи молодого "гол престижа" Мавру - радуемся и адекватно смотрим вперед! пока ТОЛЬКО ТАК!!! ((


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№45 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 00:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ничего не поделаешь-не случилось сенсации.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№44 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:13) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
какая-то обречённость чувствуется даже на своём поле у наших клубов перед такими как МЮ, Ливер и пр,, проиграли не начав.....а зря!
Великий Зенит ипал и тех и этих и...всех!

И Бней Йегуду с Осером и Насьоналем
Регистрация: 22.09.2007
№43 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 00:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс. Р.
Придётся, наверное, самому брать кредит и покупать ЦСКА игроков. Сколько, интересно, мне Сбербанк даст на двух защитников и нападающего?


Почему Сбер?
У ЦСКА с Альфа любоффь...))


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№42 Написал: Lacan (Сегодня, 00:09) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Увы. увы, увы, российским клубам в Лиге Чемпионов делать нечего, даже в групповом этапе! Отставание на 25 лет от ведущих клубов Европы!
Регистрация: 27.09.2011
№41 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:08) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dyadenka

Да.сильно ничего не показали. Даже до удаления Бенфика была лучше. Потом порты развалились


частично соглашусь,Базелю свезло с первыми голами..
НО!Как они бегут и как организованы?
Не бросалось в глаза?
Коням с ТАКОЙ защитой там надо ОЧЕНЬ постараться!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№40 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:07) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: ПавКо
нам этот матч пох

Даже не знаю, как и комментировать-то.
Регистрация: 12.11.2007
№39 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:06) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
В смысле хватит ничьей? Нужно 2 раза обыграть базель и тогда выход из группы на 99%, потому что вряд ли бенфика больше 1 очка у мю отберет

Вольфсвинкель вас на котлеты пустит))
Регистрация: 1.02.2017
№38 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:05) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: oksva
про свой" виликайклуп" будешь рассказывать таким же одноклеточным

Голубизна якобы красно-белая. Чего, в задницу не воткнули сегодня, такой недовольный?
Регистрация: 12.11.2007
№37 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 00:04) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Нельзя с классными командами пропускать быстрые голы-это смертный приговор. Надо затягивать их ...в миттельшпиль, что ли. И там, чем черт не шутит. А так...Без шансов.


--------------------
И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№36 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:02) #
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот так то ослики,все ждали разгрома от Ливерпуля,а вышло все иначе,раскатали вас как дворовую команду да еще и Игорю тотал набили,но классный футбол конечно приятно было смотреть,большой привет питерским прокладкам экспертам,завтра за Сосьедад,за басков!
Регистрация: 1.02.2017
№35 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:58) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
какая-то обречённость чувствуется даже на своём поле у наших клубов перед такими как МЮ, Ливер и пр,, проиграли не начав.....а зря!
Великий Зенит ипал и тех и этих и...всех!

Слушайте , гражданин Щеглов , ипли твоё мнение , даун , про свой" виликайклуп" будешь рассказывать таким же одноклеточным , как ты на голубых ветках . Здесь ЛЧ обсуждают , иди погуляй , если санитары не возражают .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№34 Написал: ПавКо Тушино-М (Вчера, 23:55) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Viper
Ливер вчера больше понравился ,чем МЮ

полная куйня (сорри)
Клопп, конечно, что-то пытается на брито-германском нести...но Ливер сегодня может претендовать лишь на место в ЛЕ... какое там, млять, сравнение с лидерами АПЛ! wink

- нам этот матч пох, Главное: продолжать развитие молодежи - иначе будет совсем пи3детс (к сожалению) rage
Удачи Нашим в ЛЕ!!!


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№33 Написал: Макс. Р. Раздолье (Вчера, 23:54) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Придётся, наверное, самому брать кредит и покупать ЦСКА игроков. Сколько, интересно, мне Сбербанк даст на двух защитников и нападающего?
Регистрация: 5.05.2015
№32 Написал: dyadenka Москва (Вчера, 23:52) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
Цитата: dyadenka
Армии не переживать. Так случилось. Защита, в силу своего возраста, уже не успевает.Теперь обыгрывать Базель, (там даже хватит ничьей), и выход из группы фактически обеспечен!

Вы видели Базель??Боюсь,там армейцам не сдобровать!! flushed

Да.сильно ничего не показали. Даже до удаления Бенфика была лучше. Потом порты развалились
Регистрация: 5.11.2010
№31 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Вчера, 23:52) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Три мяча привезли себе сами...С такими друзьями враги не нужны... о защитниках ЦСКА...
Регистрация: 15.12.2013
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