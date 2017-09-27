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"Челси" вырвал победу над "Атлетико"

Матч группового турнира Лиги чемпионов "Атлетико" – "Челси" завершился со счетом 2:1 в пользу лондонского клуба.

Лига чемпионов

2 тур

"Атлетико" М - "Челси" 1:2

Голы: Гризманн, 40 (пен.), Мората, 64, Бачуайи, 90+3

"Атлетико": Облак, Эрнандес, Хуанфран, Годин, Ф. Луис, Коке, Тейе, (Хименес, 82), Сауль, Феррейра-Карраско, (Торрес, 74), Корреа, (Гайтан, 75), Гризманн.

"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Аспиликуэта, Д. Луис, Бакайоко, Канте, Мозес, Фабрегас, Азар, (Виллиан, 86), Мората, (Бачуайи, 86).

Предупреждения: Тейе, 48, Гризманн, 60
Теги: Челси Атлетико
Вчера, 23:45
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 23:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Челси велик-и еще раз это доказал!!Респект Конте и команде!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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