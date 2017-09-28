Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Мхитарян: не ждали легкой победы над ЦСКА

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян прокомментировал гостевую победу команды в матче 2 го тура Лиги Чемпионов с ЦСКА, передаёт с места событий корреспондент Rusfootball.info:

- Мы не ожидали такого счёта и не ожидали, что забьём три гола в первом тайме и ещё один во втором. Не знаю, что случилось с ЦСКА, мы не ждали такой легкой победы. Но мы заслужили её сегодня.

- Пенальти назначили по делу?

- Был ли пенальти? Оппонент сделал подкат, я поставил ногу, он коснулся меня и вот пенальти.
ЦСКА еще может побороться за выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов :

- У ЦСКА ещё есть шанс пройти дальше. У них будет ещё две игры с Базелем. Если они в них возьмут шесть очков, то у них всё может получиться. Я желаю им только удачи.

Видел много армянских флагов. Спасибо всем армянам, которые пришли на матч и поддерживали меня. Надеюсь, мой гол порадовал их. Я постараюсь продолжать в том же духе.
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед Мхитарян
Сегодня, 00:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.