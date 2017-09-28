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Константин Кучаев: было тяжело входить в такую игру

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:4).

"Было тяжело входить в такую игру, "МЮ" сразу сделал задел в счете и опустился в оборону. Нам было легче атаковать, после чего и удалось забить. На момент моего выхода на поле темп игры уже был не тот, поэтому я не могу оценить уровень команды английской премьер-лиги в полной мере. Если бы я вышел с первых минут – мог бы что-то сказать", - сказал Кучаев в эфире телеканала "Матч ТВ".
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:43
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