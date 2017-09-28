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Эшли Янг: знали, что с ЦСКА трудно играть, но показали лучший футбол

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг поделился впечатлениями от матча с московским ЦСКА, который завершился победой манкунианцев:

- Я рад что команда находится в прекрасной форме. Надеюсь, мы продолжим побеждать в том же духе. У нас высокая конкуренция в команде: все 20 человек готовы выступать в матчах. Мы знали что будет тяжело с цска однако показали что превосходим соперника - передаёт с места событий корреспондент Rusfootball.info Максим Молоков
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 01:00
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