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Бабаев: поддержка болельщиков помогла ЦСКА забить гол

Генеральный директор армейцев Роман Бабаев поделился впечатлениями от матча с "Манчестер Юнайтед":

- Очень порадовали сегодня болельщики, они были лучшие для нас, если не брать игру "Манчестер Юнайтед", она тоже впечатляет. Мы благодарны фанатам, которые с первой и до последней минуты поддерживали и делали это без нарушений правил общественного порядка. И гол Кучаева, который сгладил впечатления от результата, - во многом заслуга именно болельщиков, которые продолжали верить в команду и гнали ее вперед"- отметил Бабаев.
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 01:13
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№2 Написал: poxxop (Сегодня, 01:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
все за вас болели - но сразу и так.......жаль .....хоть я и спатачь......пацана болелэ крепчайтеь
Регистрация: 28.05.2016
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 01:44) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Болелами мы довольны ВСЕ, но вот руководством, которое не даёт денег на укрепление состава......................
........
Регистрация: 10.03.2012
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