Бабаев: поддержка болельщиков помогла ЦСКА забить гол

Генеральный директор армейцев Роман Бабаев поделился впечатлениями от матча с "Манчестер Юнайтед":- Очень порадовали сегодня болельщики, они были лучшие для нас, если не брать игру "Манчестер Юнайтед", она тоже впечатляет. Мы благодарны фанатам, которые с первой и до последней минуты поддерживали и делали это без нарушений правил общественного порядка. И гол Кучаева, который сгладил впечатления от результата, - во многом заслуга именно болельщиков, которые продолжали верить в команду и гнали ее вперед"- отметил Бабаев.