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Виктор Гончаренко: наш план рухнул с первым пропущенным голом (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4).



- Что скажете по матчу?

- Если у нас и был какой-то план, то он рухнул с первым пропущенным мячом. Уровень игры очень сильно упал. Мы не успевали, моментами "Манчестер" имел очень большое преимущество. Мы можем говорить, что их класс очень высок, они лидеры Премьер-лиги.

Если бы не Акинфеев, который нас несколько раз выручил... Мы пробовали путем замен найти какой-то баланс, но они очень быстро перестраивались. Это пособие, как надо делать. Когда ты владеешь мячом 70% и так быстро возвращаешься, то с результатом все понятно.

– Сказалось ли на игре Фернандеса его повреждение? Первые два мяча пришли с его фланга. В каком он был состоянии?

– Говорить об отдельно взятом игроке всегда сложно, когда ты терпишь разгромное поражение.

– Вы говорили, что у "МЮ" есть слабые места. На какие именно собирались надавить?

– Нужно сказать, что соперник сыграл по другой схеме. Многие моменты стали смотреться совсем по-другому. Самое тяжелое – те моменты, которые мы оговариваем на установке, и когда мы ошибаемся в них в игре. Например, это первый гол. Думаю, что мы достаточно подробно говорили о том, как быстро "Манчестер" действует после перехватов в центре поля, как атакуют флангами, как завершает атаки Лукаку.

Моментами мы адаптировались, чтобы лучше атаковать, но после замен "МЮ" нам стало еще сложнее атаковать. Это сложно делать в целом, когда ты понимаешь, что у тебя за спиной три быстрых нападающих и мощный Лукаку.

Rusfootball.info
Теги: Гончаренко ЦСКА Манчестер Юнайтед Rвидео
Сегодня, 01:15
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№1 Написал: poxxop (Сегодня, 02:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
все за вас болели - но сразу и так.......жаль .....хоть я и спартачь......пацана болелэ крепчайтеь. у нас лига на дне
Регистрация: 28.05.2016
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