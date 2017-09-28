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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Виктор Гончаренко: наш план рухнул с первым пропущенным голом (видео)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4).
- Что скажете по матчу?
- Если у нас и был какой-то план, то он рухнул с первым пропущенным мячом. Уровень игры очень сильно упал. Мы не успевали, моментами "Манчестер" имел очень большое преимущество. Мы можем говорить, что их класс очень высок, они лидеры Премьер-лиги.
Если бы не Акинфеев, который нас несколько раз выручил... Мы пробовали путем замен найти какой-то баланс, но они очень быстро перестраивались. Это пособие, как надо делать. Когда ты владеешь мячом 70% и так быстро возвращаешься, то с результатом все понятно.
– Сказалось ли на игре Фернандеса его повреждение? Первые два мяча пришли с его фланга. В каком он был состоянии?
– Говорить об отдельно взятом игроке всегда сложно, когда ты терпишь разгромное поражение.
– Вы говорили, что у "МЮ" есть слабые места. На какие именно собирались надавить?
– Нужно сказать, что соперник сыграл по другой схеме. Многие моменты стали смотреться совсем по-другому. Самое тяжелое – те моменты, которые мы оговариваем на установке, и когда мы ошибаемся в них в игре. Например, это первый гол. Думаю, что мы достаточно подробно говорили о том, как быстро "Манчестер" действует после перехватов в центре поля, как атакуют флангами, как завершает атаки Лукаку.
Моментами мы адаптировались, чтобы лучше атаковать, но после замен "МЮ" нам стало еще сложнее атаковать. Это сложно делать в целом, когда ты понимаешь, что у тебя за спиной три быстрых нападающих и мощный Лукаку.
Rusfootball.info
- Что скажете по матчу?
- Если у нас и был какой-то план, то он рухнул с первым пропущенным мячом. Уровень игры очень сильно упал. Мы не успевали, моментами "Манчестер" имел очень большое преимущество. Мы можем говорить, что их класс очень высок, они лидеры Премьер-лиги.
Если бы не Акинфеев, который нас несколько раз выручил... Мы пробовали путем замен найти какой-то баланс, но они очень быстро перестраивались. Это пособие, как надо делать. Когда ты владеешь мячом 70% и так быстро возвращаешься, то с результатом все понятно.
– Сказалось ли на игре Фернандеса его повреждение? Первые два мяча пришли с его фланга. В каком он был состоянии?
– Говорить об отдельно взятом игроке всегда сложно, когда ты терпишь разгромное поражение.
– Вы говорили, что у "МЮ" есть слабые места. На какие именно собирались надавить?
– Нужно сказать, что соперник сыграл по другой схеме. Многие моменты стали смотреться совсем по-другому. Самое тяжелое – те моменты, которые мы оговариваем на установке, и когда мы ошибаемся в них в игре. Например, это первый гол. Думаю, что мы достаточно подробно говорили о том, как быстро "Манчестер" действует после перехватов в центре поля, как атакуют флангами, как завершает атаки Лукаку.
Моментами мы адаптировались, чтобы лучше атаковать, но после замен "МЮ" нам стало еще сложнее атаковать. Это сложно делать в целом, когда ты понимаешь, что у тебя за спиной три быстрых нападающих и мощный Лукаку.
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