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Майкл Оуэн: удивлюсь, если Лукаку не забьёт 30 голов за сезон

Экс-форврад сборной Англии Майкл Оуэн считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку сможет забить 30 голов за сезон.

"Всё что ему надо - это быть здоровым и попадать в состав. В этой команде у него будет множество шансов. Я удивлюсь, если он не забьёт 30 голов за сезон. Он из тех игроков, которые устойчивы к травмам, его ничего не остановит", - цитирует Оуэна официальный сайт УЕФА.
Теги: Оуэн Лукаку Манчестер Юнайтед
Сегодня, 03:30
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