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Крис Смоллинг: это был лучший наш футбол в текущем сезоне

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг прокомментировал победу над ЦСКА (4:1).

"С учётом этих голов в первом тайме, это был лучший наш футбол в текущем сезоне. Мы доказали, что способны перестраиваться и менять схему, играть по-разному даже в не самых простых условиях", - цитирует Смоллинга BT Sport.
Теги: Смоллинг Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 03:46
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