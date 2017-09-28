"Ливерпуль" пожаловался в УЕФА на расизм фанатов "Спартака"

"Ливерпуль" отправил жалобу в УЕФА на "Спартак" в связи с проявлением расизма в матче юношеских команд.Как сообщает Mirror, игрок молодежки "Ливерпуля" 18-летний форвард Бобби Адеканье якобы подвергался оскорбительным жестам и песнопениям, когда выходил на замену по ходу второго тайма. Второй подобный инцидент случился, когда игрок вбрасывал мяч из-за боковой линии.