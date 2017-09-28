Хосеп Гвардиола: Зинченко может закрыть позицию левого защитника

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Александр Зинченко может заменить левого защитника Бенжамена Менди, который травмировал колено."Менди отправился на тщательное медобследование в Барселону. Кажется, он будет отсутствовать чуть больше, чем планировалось изначально.Посмотрим в январе, будем ли покупать нового левого защитника. У нас есть Фабиан Делф, Данило и Александр Зинченко, которые могут закрыть эту позицию", - цитирует Гвардиолу The Times.