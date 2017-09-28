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Хосеп Гвардиола: Зинченко может закрыть позицию левого защитника

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Александр Зинченко может заменить левого защитника Бенжамена Менди, который травмировал колено.

"Менди отправился на тщательное медобследование в Барселону. Кажется, он будет отсутствовать чуть больше, чем планировалось изначально.

Посмотрим в январе, будем ли покупать нового левого защитника. У нас есть Фабиан Делф, Данило и Александр Зинченко, которые могут закрыть эту позицию", - цитирует Гвардиолу The Times.
Теги: Гвардиола Зинченко Манчестер Сити
Сегодня, 07:08
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