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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Руй Витория: "Бенфика" будет бороться до конца
Главный тренер "Бенфики" Руй Витория прокомментировал игру 2-го тура Лиги чемпионов с "Базелем" (0:5).
"Проблемы начались, когда мы пропустили уже на второй минуте. Нельзя делать такие ошибки. Нам пришлось дорого заплатить за них.
У нас было большой процент владения мячом, в первом тайме "Базель" забил дважды после четырех атак. После перерыва мы продолжали ошибаться, и все закончилось для нас совсем нежеланным результатом.
Мы расстроены, хотели сыграть лучше. Нам нужно упорно работать. У нас будет еще четыре матча, и мы способны на большее. После двух туров мы планировали набрать три очка. Но "Бенфика" будет бороться до конца", - цитирует Виторию пресс-служба УЕФА.
"Проблемы начались, когда мы пропустили уже на второй минуте. Нельзя делать такие ошибки. Нам пришлось дорого заплатить за них.
У нас было большой процент владения мячом, в первом тайме "Базель" забил дважды после четырех атак. После перерыва мы продолжали ошибаться, и все закончилось для нас совсем нежеланным результатом.
Мы расстроены, хотели сыграть лучше. Нам нужно упорно работать. У нас будет еще четыре матча, и мы способны на большее. После двух туров мы планировали набрать три очка. Но "Бенфика" будет бороться до конца", - цитирует Виторию пресс-служба УЕФА.
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