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Руй Витория: "Бенфика" будет бороться до конца

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория прокомментировал игру 2-го тура Лиги чемпионов с "Базелем" (0:5).

"Проблемы начались, когда мы пропустили уже на второй минуте. Нельзя делать такие ошибки. Нам пришлось дорого заплатить за них.

У нас было большой процент владения мячом, в первом тайме "Базель" забил дважды после четырех атак. После перерыва мы продолжали ошибаться, и все закончилось для нас совсем нежеланным результатом.

Мы расстроены, хотели сыграть лучше. Нам нужно упорно работать. У нас будет еще четыре матча, и мы способны на большее. После двух туров мы планировали набрать три очка. Но "Бенфика" будет бороться до конца", - цитирует Виторию пресс-служба УЕФА.
Теги: Бенфика
Сегодня, 08:25
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№2 Написал: Valar (Сегодня, 09:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Да уж вчера команд для которых матч не задался с самого начала хватало это Бенфика, ЦСКА и даже Бавария. Ещё правда и Андерлехт крупно проиграл, но там всё началось уже под конец первого тайма


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:10) #
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это Бенфика в этом сезоне так слаба? сначала коням слила, Базелю так вообще влетела...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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