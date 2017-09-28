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Ринат Билялетдинов: "Локомотиву" нужно избежать недооценки "Злина"

Бывший наставник молодежного состава "Локомотива" Ринат Билялетдинов высказал мнение о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы с чешским "Злином".

"Если футболисты "Локомотива" смогут избежать недооценки соперника, результат будет положительным. Сейчас у команды есть определенные игровые проблемы и в атаке, и в обороне.

Особенно ярко они проявились в первом матче Лиги Европы с "Копенгагеном". Но чешская команда не производит впечатления коллектива, класса которого достаточно, чтобы наказать "Локомотив" за его ошибки", - цитируют Билялетдинова "Известия".
Теги: Локомотив Билялетдинов Р.
Сегодня, 08:59
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