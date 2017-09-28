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Энтони Марсьяль: спасибо Богу за эту победу и нашим фанатам

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Энтони Марсьяль высказался после победы в матче Лиги чемпионов с ЦСКА (4:1). Напомним, французский форвард стал автором одного из голов - с пенальти.

"Спасибо Богу за эту победу. Спасибо нашим фанатам, которые приехали в Москву", — написал Марсьяль на своей странице в «Твиттере».
Теги: Марсьяль Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:29
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