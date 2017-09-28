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Эшли Янг: "Манчестер Юнайтед" показал свою силу

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в матче Лиги чемпионов.

"Команда находится в прекрасной форме, и, надеюсь, продолжим в том же духе. У нас высокая конкуренциям в команде, 20 человек могут выйти в основном составе.

Мы знали, что будет тяжело, но показали, насколько мы сильны", - цитирует Янга ТАСС.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:59
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