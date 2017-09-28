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Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 пройдет в Дублине

УЕФА выбрал Дублин местом проведения жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, информирует сайт Футбольной ассоциации Ирландии.

На церемонию, которая состоится в декабре 2018 года, прибудут около 650 гостей, в том числе около 300 представителей сборных-участниц.

Напомним, Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы, среди них будет Санкт-Петербург.
Сегодня, 10:41
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