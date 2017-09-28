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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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07:08
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
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Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе (21)
Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе (21)
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За явным преимуществом. «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА (3)
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Сергей Хусаинов: никакого пенальти в ворота ЦСКА не было (4)
Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 пройдет в Дублине
УЕФА выбрал Дублин местом проведения жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, информирует сайт Футбольной ассоциации Ирландии.
На церемонию, которая состоится в декабре 2018 года, прибудут около 650 гостей, в том числе около 300 представителей сборных-участниц.
Напомним, Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы, среди них будет Санкт-Петербург.
На церемонию, которая состоится в декабре 2018 года, прибудут около 650 гостей, в том числе около 300 представителей сборных-участниц.
Напомним, Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы, среди них будет Санкт-Петербург.
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