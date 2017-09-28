Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 пройдет в Дублине

УЕФА выбрал Дублин местом проведения жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, информирует сайт Футбольной ассоциации Ирландии.На церемонию, которая состоится в декабре 2018 года, прибудут около 650 гостей, в том числе около 300 представителей сборных-участниц.Напомним, Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы, среди них будет Санкт-Петербург.