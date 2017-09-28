Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:08
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
00:48
Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе (22)
Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе (22)
Вчера 23:46
За явным преимуществом. «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА (3)
За явным преимуществом. «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА (3)
Вчера 23:45
"Челси" вырвал победу над "Атлетико" (3)
"Челси" вырвал победу над "Атлетико" (3)
Александр Кержаков сдержал обещание и выпустил в Онежское озеро мальков лосося (фото)
Экс-форвард "Зенита" и сборной России Александр Кержаков сдержал свое обещание и выпустил несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро.
"Основное - это не заплатить штраф, а сделать вот такие вещи. И если какой-то человек попал в такую ситуацию, как я, то пусть он будет любезен либо весной, либо осенью сделать что-то подобное", - цитирует Кержакова Вести.ru.
В Инстаграме Кержаков опубликовал фото, которое подписал: "Миссия выполнима".
"Основное - это не заплатить штраф, а сделать вот такие вещи. И если какой-то человек попал в такую ситуацию, как я, то пусть он будет любезен либо весной, либо осенью сделать что-то подобное", - цитирует Кержакова Вести.ru.
В Инстаграме Кержаков опубликовал фото, которое подписал: "Миссия выполнима".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.