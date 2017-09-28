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Александр Кержаков сдержал обещание и выпустил в Онежское озеро мальков лосося (фото)

Экс-форвард "Зенита" и сборной России Александр Кержаков сдержал свое обещание и выпустил несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро.

"Основное - это не заплатить штраф, а сделать вот такие вещи. И если какой-то человек попал в такую ситуацию, как я, то пусть он будет любезен либо весной, либо осенью сделать что-то подобное", - цитирует Кержакова Вести.ru.

В Инстаграме Кержаков опубликовал фото, которое подписал: "Миссия выполнима".

Теги: Кержаков
Сегодня, 10:52
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5
(2)
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:31) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
на самом деле он по привычке выливает ведро на пристань... а дальше уже фотошоперы поработали..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: safonas (Сегодня, 12:18) #
  • -1
  •  (1)

они еще выжить и вырасти так то должны...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:24) #
  • -4
  •  (8)

Вот это показуха !
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 11:15) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
выпустил ведро воды в воду
Регистрация: 13.06.2010
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:12) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
видишь мальков? нет... и я не вижу, а они есть !


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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