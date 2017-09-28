Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роман Бабаев: гол Кучаева - это во многом заслуга болельщиков

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев похвалил болельщиков красно-синих за поддержку в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Очень порадовали сегодня болельщики, они были лучшие для нас, если не брать игру "Манчестер Юнайтед", она тоже впечатляет. Мы благодарны фанатам, которые с первой и до последней минуты поддерживали и делали это без нарушений правил общественного порядка.

И гол Кучаева, который сгладил впечатления от результата, - во многом заслуга именно болельщиков, которые продолжали верить в команду и гнали ее вперед", - цитирует Бабаева ТАСС.
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 10:58
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Поло (Сегодня, 11:25) #
  • 0
  •  (0)
online

На самом деле печально, что такая статусная команда как ЦСКА, пытается вот так "подлизать" болельщикам... кто бы что не говорил, но для конкурентноспособности в таком турнире Гинеру надо было укреплять команду
Регистрация: 23.03.2017
№1 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 11:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
РОМАН БАБАЕВ: ГОЛ КУЧАЕВА - ЭТО ВО МНОГОМ ЗАСЛУГА БОЛЕЛЬЩИКОВ


Вот такую же дурь и Газзаев Президенту страны нес.
Регистрация: 2.12.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.