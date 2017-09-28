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ЦСКА допустил больше всех потерь на своей половине поля по итогам 2-х туров ЛЧ

Футболисты ЦСКА допустили больше всех потерь на своей половине поля по итогам двух туров группового этапа Лиги чемпионов.

По данным InStat, армейцы допустили 18 потерь в своей зоне в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:4) и 22 с «Бенфикой» (2:1). Примечательно, что в чемпионате России ЦСКА реже всех теряет мяч на своей половине (7,3 за матч).

По данным InStat, Александр Головин и Антони Марсьяль стали лидерами по количеству успешных обводок в матче между ЦСКА и «МЮ» (по 6 из 8 у каждого). Отметим, что Головин является лидером РФПЛ по количеству успешных обводок – 7,7 в среднем за 90 минут. Средний показатель Марсьяля в АПЛ также один из лучших в лиге (7,5 за 90 минут).

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в матче против ЦСКА стал лидером по количеству выигранных единоборств (13 из 26 – 50%). В АПЛ Лукаку выигрывает только 7,1 единоборств в среднем за 90 минут при эффективности 31%.

Защитник «МЮ» Крис Смоллинг в матче против ЦСКА стал лучшим при игре на втором этаже. Защитник выиграл 8 из 8 единоборств в воздухе. В предыдущем матче Лиги чемпионов против «Базеля» Смоллинг выиграл 6 из 6 верховых дуэлей. Таким образом, защитник «МЮ» стал лидером группового этапа по эффективности верховой борьбы (14 из 14 – 100%).

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум стал лидером группового этапа Лиги чемпионов по количеству выигранных единоборств в обороне. По данным InStat, Вернблум за два матча вступил в 40 единоборств в защите и выиграл 25 из них (12,5 за матч при эффективности 63%). В чемпионате России Вернблум выигрывает 7,0 единоборств в обороне за 90 минут с эффективностью 56%.

Sports.ru
Теги: ЦСКА
Сегодня, 11:02
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№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 11:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
витиньо постарался
Регистрация: 22.11.2009
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