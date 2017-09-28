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Валерий Газзаев: ну как можно играть с лимитом против "Манчестер Юнайтед"?

Бывший тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что лимит на легионеров в чемпионате России не позволяет играть на равных с такими клубами, как "Манчестер Юнайтед".

– ЦСКА играл против мини-континетальной сборной мира. Сколько в стартовом составе "Манчестера" было англичан?

– Двое. Смоллинг и Янг.

– Вот именно. А все остальные – Лукаку, Мхитарян, Марсьяль, Эррера, Матич и другие – легионеры! Понимаете? Мини-континентальная сборная мира. То же самое можно сказать про "Реал" и другие топ-клубы.

А у нас РФС по-прежнему выступает за лимит на легионеров! Ну как можно играть на равных с лимитом против "МЮ"?! "Спартак" вчера с этим лимитом еле-еле выстоял, ЦСКА разгромлен… А мы все говорим, что надо ужесточить еще и лимит, – цитирует Газзаева "СЭ".
Теги: Газзаев ЦСКА
Сегодня, 11:26
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