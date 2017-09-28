Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Евгений Ловчев: матчи с английским клубами показали, куда ушел футбол и где находимся мы

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев высказал свое мнение о матче Лиги чемпионов ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" (1:4).

"Я говорил перед матчем, что Акинфеев и Березуцкие не боятся "Манчестер". Мне так казалось. Но Игнашевич два гола себе привез и Вася Березуцкий махнул мимо мяча, когда Лукаку забивал третий гол. А мы все уговариваем Черчесова, чтобы он вернул в сборную этих опытных защитников ЦСКА, потому что без них на чемпионате мира никак не обойтись.

К нам приехали две заметные английские команды, сыграли в Москве с разницей в один день. И эти матчи показали, куда ушел современный футбол и где находимся мы. Куда ушел футбол там, где люди думают о футболе, о завоевании трофеев, а не о деньгах.

Мы переживали за "Спартак", когда судья добавил 8 минут. И мысль была только одна: как бы нам продержаться? А должна быть такая: как бы нам за это время добить соперника?

Что касается "Манчестера", он просто показал всем российским футболистам мастер-класс. Я смотрел этот матч и думал: где же я уже это видел? А видел я это в матче "Рома" - ЦСКА года два-три назад. Тогда "Рома" отгрузила армейцам пять голов. И вчера все это повторилось, только еще добавились ошибки тех наших заслуженных защитников, в которых мы все верим.

Понятно, что ЦСКА с нынешним "Манчестером", этой сборной мира, будет трудно соперничать. Тренеру надо было придумать что-то такое, необычное. Но ничего другого не придумали, как просто отойти назад всей командой, насытив оборону количественно. А надо было отбирать мяч, как только соперник переходил на нашу половину, чтобы заставить их нервничать. Но этого не было. Наши просто сопровождали игроков соперника, а те издевательски удерживали мяч.

Только Головин один завелся и во втором тайме кому-то засадил по ногам и получил желтую. А так было какое-то безразличие у всех. Даже Акинфеев никому не пихал после пропущенных голов, воспринимал это, как должное. И даже когда наши перехватывали мяч, делали пять передач, но отдавали мяч вратарю.

Но это не вину армейцев, а беда всего нашего футбола. У нас крайне мало игроков, которые быстро соображают на поле. Этому надо учить еще в детских школах. И укор нашим горе-руководителям клубов гол, забитый никому не известным нашим мальчишкой. А не купленным за хорошие деньги Витиньо и зачем-то раз за разом возвращаемым из заграницы Страндбергом", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев ЦСКА Спартак
Сегодня, 11:39
Напечатать
11
(4)
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:46) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Не ожидал я такого печально зрелища. Любители играли против футболистов. Стыдно...

А еще Базель впереди blush
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 12:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
на месте находимся и Спартак это наглядно показал, играя почти на равных с Ливерпулем без Промеса

на каких равных? Спартак отскочил очень удачно.
я думала, что во вторник посмотрела игру дворовой команды против профессионалов, но нет... это еще было не дно...


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№9 Написал: ewgen Санкт-Петербург (Сегодня, 12:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
На поле было 5 защитников, а ощущение, что ни одного. Грустно.

Цитата: fd65
Береза с Игнашевичем вчера доказали, что не зря Пес их в сборную сватает.....))))), ждем сегодня бенефиса Игрочишки......

Вам что своих бенефисов мало? smile
Регистрация: 14.06.2017
№8 Написал: mao555 (Сегодня, 12:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
Что за нытьё про "космос"? Как же "Ростов"-то играл?


--------------------
mao
Регистрация: 20.09.2016
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Не ожидал я такого печально зрелища. Любители играли против футболистов. Стыдно...
Это были официальные похороны 40-ка летней защиты...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: vertel латвия (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
ЕВГЕНИЙ ЛОВЧЕВ: МАТЧИ С АНГЛИЙСКИМ КЛУБАМИ ПОКАЗАЛИ, КУДА УШЕЛ ФУТБОЛ И ГДЕ НАХОДИМСЯ МЫ
А не Ловчев ли находится всё ещё в семидесятых годах прошлого века и никак не может отойти от ностальгии? А ведь футбол изменился и очень сильно- это и так всем должно быть понятно. И делать глупые выводы не подобает бывшему футболисту- на месте находимся и Спартак это наглядно показал, играя почти на равных с Ливерпулем без Промеса, Зобнина, Зе Луиша, Глушакова, а раньше это показывали и Зенит, и Ростов, и Краснодар, обыгрывая ещё недавно испанские и английские клубы, другое дело, что это не получается постоянно в силу различных обстоятельств, те и богаче и лиги у них топ, куда стремятся попасть лучшие футболисты мира. А ЦСКА наказан за то, что хочет играть в ЛЧ на халяву без усиления(или только получить деньги). Извините, конечно, но играть с Чаловым, Жамалетдиновым, Кучаевым- это нонсенс. Хорошие ребята, но тогда почему они не выходят постоянно в ПЛ? Кстати, также восхваляли Гордюшенко, только где он сейчас, почему не играет?
Регистрация: 13.11.2009
№5 Написал: safonas (Сегодня, 12:11) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Sewer 79
к сожалению время наших достойных защитников прошло: Березы и Игнашевич, исключительно для внутреннего пользования, а то и для ветеранского футбола.

1й и 3й гол - возрастные.
2й - судейский

По факту 1-1. Надо писать в УЕФА с пересмотром в пользу желаемого результата.

а еще один отменить потому что цска дома играл, так совсем выиграли, красавцы!


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:01) #
  • +1
  •  (1)

к сожалению время наших достойных защитников прошло: Березы и Игнашевич, исключительно для внутреннего пользования, а то и для ветеранского футбола.

1й и 3й гол - возрастные.
2й - судейский

По факту 1-1. Надо писать в УЕФА с пересмотром в пользу желаемого результата.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 11:50) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Береза с Игнашевичем вчера доказали, что не зря Пес их в сборную сватает.....))))), ждем сегодня бенефиса Игрочишки......
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 11:46) #
  • -2
  •  (4)

Серофимыч))))))) не странберг, оланаре..... хотя одна куйня
Регистрация: 1.10.2015
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 11:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Увы,командная скорость нынче в топе-и мы это прекрасно увидели у англичан..
Надеюсь,у Манчини и других тренеров ПФЛ понимание этого есть.. flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.