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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Ловчев: матчи с английским клубами показали, куда ушел футбол и где находимся мы
Футбольный обозреватель Евгений Ловчев высказал свое мнение о матче Лиги чемпионов ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" (1:4).
"Я говорил перед матчем, что Акинфеев и Березуцкие не боятся "Манчестер". Мне так казалось. Но Игнашевич два гола себе привез и Вася Березуцкий махнул мимо мяча, когда Лукаку забивал третий гол. А мы все уговариваем Черчесова, чтобы он вернул в сборную этих опытных защитников ЦСКА, потому что без них на чемпионате мира никак не обойтись.
К нам приехали две заметные английские команды, сыграли в Москве с разницей в один день. И эти матчи показали, куда ушел современный футбол и где находимся мы. Куда ушел футбол там, где люди думают о футболе, о завоевании трофеев, а не о деньгах.
Мы переживали за "Спартак", когда судья добавил 8 минут. И мысль была только одна: как бы нам продержаться? А должна быть такая: как бы нам за это время добить соперника?
Что касается "Манчестера", он просто показал всем российским футболистам мастер-класс. Я смотрел этот матч и думал: где же я уже это видел? А видел я это в матче "Рома" - ЦСКА года два-три назад. Тогда "Рома" отгрузила армейцам пять голов. И вчера все это повторилось, только еще добавились ошибки тех наших заслуженных защитников, в которых мы все верим.
Понятно, что ЦСКА с нынешним "Манчестером", этой сборной мира, будет трудно соперничать. Тренеру надо было придумать что-то такое, необычное. Но ничего другого не придумали, как просто отойти назад всей командой, насытив оборону количественно. А надо было отбирать мяч, как только соперник переходил на нашу половину, чтобы заставить их нервничать. Но этого не было. Наши просто сопровождали игроков соперника, а те издевательски удерживали мяч.
Только Головин один завелся и во втором тайме кому-то засадил по ногам и получил желтую. А так было какое-то безразличие у всех. Даже Акинфеев никому не пихал после пропущенных голов, воспринимал это, как должное. И даже когда наши перехватывали мяч, делали пять передач, но отдавали мяч вратарю.
Но это не вину армейцев, а беда всего нашего футбола. У нас крайне мало игроков, которые быстро соображают на поле. Этому надо учить еще в детских школах. И укор нашим горе-руководителям клубов гол, забитый никому не известным нашим мальчишкой. А не купленным за хорошие деньги Витиньо и зачем-то раз за разом возвращаемым из заграницы Страндбергом", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
"Я говорил перед матчем, что Акинфеев и Березуцкие не боятся "Манчестер". Мне так казалось. Но Игнашевич два гола себе привез и Вася Березуцкий махнул мимо мяча, когда Лукаку забивал третий гол. А мы все уговариваем Черчесова, чтобы он вернул в сборную этих опытных защитников ЦСКА, потому что без них на чемпионате мира никак не обойтись.
К нам приехали две заметные английские команды, сыграли в Москве с разницей в один день. И эти матчи показали, куда ушел современный футбол и где находимся мы. Куда ушел футбол там, где люди думают о футболе, о завоевании трофеев, а не о деньгах.
Мы переживали за "Спартак", когда судья добавил 8 минут. И мысль была только одна: как бы нам продержаться? А должна быть такая: как бы нам за это время добить соперника?
Что касается "Манчестера", он просто показал всем российским футболистам мастер-класс. Я смотрел этот матч и думал: где же я уже это видел? А видел я это в матче "Рома" - ЦСКА года два-три назад. Тогда "Рома" отгрузила армейцам пять голов. И вчера все это повторилось, только еще добавились ошибки тех наших заслуженных защитников, в которых мы все верим.
Понятно, что ЦСКА с нынешним "Манчестером", этой сборной мира, будет трудно соперничать. Тренеру надо было придумать что-то такое, необычное. Но ничего другого не придумали, как просто отойти назад всей командой, насытив оборону количественно. А надо было отбирать мяч, как только соперник переходил на нашу половину, чтобы заставить их нервничать. Но этого не было. Наши просто сопровождали игроков соперника, а те издевательски удерживали мяч.
Только Головин один завелся и во втором тайме кому-то засадил по ногам и получил желтую. А так было какое-то безразличие у всех. Даже Акинфеев никому не пихал после пропущенных голов, воспринимал это, как должное. И даже когда наши перехватывали мяч, делали пять передач, но отдавали мяч вратарю.
Но это не вину армейцев, а беда всего нашего футбола. У нас крайне мало игроков, которые быстро соображают на поле. Этому надо учить еще в детских школах. И укор нашим горе-руководителям клубов гол, забитый никому не известным нашим мальчишкой. А не купленным за хорошие деньги Витиньо и зачем-то раз за разом возвращаемым из заграницы Страндбергом", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
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