Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:08
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
00:48
Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе (22)
Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе (22)
Вчера 23:46
За явным преимуществом. «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА (3)
За явным преимуществом. «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА (3)
Вчера 23:45
"Челси" вырвал победу над "Атлетико" (3)
"Челси" вырвал победу над "Атлетико" (3)
Василий Уткин посмеялся над аншлагом на стадионе ЦСКА в матче с "МЮ"
Комментатор Василий Уткин пошутил по поводу посещаемости на матче Лиги чемпионов ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" (1:4).
"По официальной статистике УЕФА, на стадионе ЦСКА вместимостью 30 тысяч было 29 тысяч зрителей. Это аншлаг?" – написал Уткин в твиттере.
Журналист также провел опрос, в котором 61 процент проголосовавших ответили, что это был аншлаг.
"Deal! Отныне дело, сделанное не до конца – армейский аншлаг, штанга – армейский гол, секс без эякуляции – армейский секс! Пари проиграно!" – написал Уткин.
"По официальной статистике УЕФА, на стадионе ЦСКА вместимостью 30 тысяч было 29 тысяч зрителей. Это аншлаг?" – написал Уткин в твиттере.
Журналист также провел опрос, в котором 61 процент проголосовавших ответили, что это был аншлаг.
"Deal! Отныне дело, сделанное не до конца – армейский аншлаг, штанга – армейский гол, секс без эякуляции – армейский секс! Пари проиграно!" – написал Уткин.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.