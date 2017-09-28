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Василий Уткин посмеялся над аншлагом на стадионе ЦСКА в матче с "МЮ"

Комментатор Василий Уткин пошутил по поводу посещаемости на матче Лиги чемпионов ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" (1:4).

"По официальной статистике УЕФА, на стадионе ЦСКА вместимостью 30 тысяч было 29 тысяч зрителей. Это аншлаг?" – написал Уткин в твиттере.

Журналист также провел опрос, в котором 61 процент проголосовавших ответили, что это был аншлаг.

"Deal! Отныне дело, сделанное не до конца – армейский аншлаг, штанга – армейский гол, секс без эякуляции – армейский секс! Пари проиграно!" – написал Уткин.
Теги: ЦСКА Уткин
Сегодня, 11:55
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(7)
№12 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:53) #
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online

Цитата: SPV
Он потроллил с намеком


У него мозгов на это не хватит...
Регистрация: 26.01.2007
№11 Написал: manatee Москва (Сегодня, 12:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я наоборот был удивлен. Впервые на много много лет хотя бы неплохой перфоманс сделали. Выглядело неплохо, глядишь в будущем и стадион собирать начнут.
Регистрация: 16.08.2010
№10 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Так что Вася очередную дурь прогнал...

Он потроллил с намеком ,что аншлаг вам только мешает как танцору яйца
Регистрация: 2.02.2012
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:48) #
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online

Цитата: sanyapytilin
Всё просто...


В 30 тысяч входят и ложи и ВИП-места, и места для маломобильных граждан, и гостевой сектор.
Как минимум, гостевой сектор, а он большой, не был заполнен битком по всем понятным причинам...
Так что Вася очередную дурь прогнал...
Регистрация: 26.01.2007
№8 Написал: vertel латвия (Сегодня, 12:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну это перебор Уткина, такой мелочный! Как будто не понятно, что вместимость считается условной- никогда не будет точно 30 тыс. по тем или иным причинам. Интересно тогда, а 29 777болельшиков- это аншлаг для Уткина? Между прочим, как бы не было смешно, но на матче Зенит- Реал Сосьедад ожидается, что бы вы думали?...аншлаг, от той вместимости на сегодняшний день, которую установил условный дядя Вася, но не той вместимости, которая в документах, и которой, быстрее всего, не будет никогда- 69000, по причине того, что это, во-первых, со сборно-разборными местами и ещё бог знает с чем, а во-вторых, может такое количество никогда и не поместится.
Регистрация: 13.11.2009
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Радагаст
Что-то в этом есть... Это как автобус, в котором незанятыми осталось пара посадочных мест, язык не поворачивается назвать словом "битком"

да, и не важно что эти места кем-то обблёваны..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
ну как же так, цска клуб который постоянно в лидерах, постоянно в европе играет и не может против мю забить свой стадион 30 тыс....

Всё просто...
Барыги, которые скупили билеты, продавали их с 5-10-ти кратной наценкой. Зашел я вчера на ави_то и юл_у и офигел...
То, что они не продали из принципа, это и есть свободные места.
А Уткин просто злобный жирный упырь, который хоть как-то пытается о себе напомнить...
Еще и про се_кс что-то говорит, у него кроме полюции других вариантов кончить нет...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 12:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что-то в этом есть... Это как автобус, в котором незанятыми осталось пара посадочных мест, язык не поворачивается назвать словом "битком"
Регистрация: 4.06.2015
№4 Написал: safonas (Сегодня, 12:08) #
  • -1
  •  (7)

ну как же так, цска клуб который постоянно в лидерах, постоянно в европе играет и не может против мю забить свой стадион 30 тыс....


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:06) #
  • +4
  •  (12)

Вася был под приходом, без сомнения. Но не до конца, иначе дописал бы - четырехпалая рука - армейская рука.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 12:04) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
и в чем утя юмор увидел?

Это юмор для тех,кому за 20-ть


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 11:57) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
сeкс без эякуляции – армейский сeкс!


Вот такую же дурь и Газзаев Президенту страны нес.
Регистрация: 2.12.2014
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