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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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07:08
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
00:48
Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе (22)
Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе (22)
Вчера 23:46
За явным преимуществом. «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА (3)
За явным преимуществом. «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА (3)
Вчера 23:45
"Челси" вырвал победу над "Атлетико" (3)
"Челси" вырвал победу над "Атлетико" (3)
На матче "Зенит" - "Реал Сосьедад" ожидается аншлаг
На матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Зенитом" и "Реалом Сосьедад" в Санкт-Петербурге ожидается аншлаг.
Как передает пресс-служба сине-бело-голубых, в продаже остались считанные билеты.
Команда Роберто Манчини сыграет в лазурной форме, гости из Испании – в красной. Крыша "Санкт-Петербург Арены" будет закрыта.
Как передает пресс-служба сине-бело-голубых, в продаже остались считанные билеты.
Команда Роберто Манчини сыграет в лазурной форме, гости из Испании – в красной. Крыша "Санкт-Петербург Арены" будет закрыта.
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