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На матче "Зенит" - "Реал Сосьедад" ожидается аншлаг

На матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Зенитом" и "Реалом Сосьедад" в Санкт-Петербурге ожидается аншлаг.

Как передает пресс-служба сине-бело-голубых, в продаже остались считанные билеты.

Команда Роберто Манчини сыграет в лазурной форме, гости из Испании – в красной. Крыша "Санкт-Петербург Арены" будет закрыта.
Теги: Зенит
Сегодня, 12:25
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№2 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 12:47) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Отомстим за вчерашнее унижение коней
Регистрация: 7.06.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31) #
  • +2
  •  (4)

Вперед, Зенит!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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