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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Прядкин: стоимость системы видеоповторов - 1,2 млн евро на один стадион
Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу внедрения видеоповторов в российском чемпионате.
– Сезон начался с матча за Суперкубок, после которого главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прямо на награждении сказал вам, что стране нужны видеоповторы.
– Учитывая эмоциональное состояние Юрия Павловича в тот момент, его можно понять. Этот процесс достаточно сложный. Наверное, он облегчил бы принятие решений и сгладил бы углы во время встречи. Но вот сейчас мы были на конгрессе УЕФА, а до этого были вместе с Александром Александровичем Алаевым на собрании национальных федераций, где одним из вопросов обсуждалось судейство. Это очень сложно. Установить – это одно. Полагаю, у нас найдутся клубы, готовые установить эту систему. Я говорю прежде всего о Сергее Николаевиче Галицком. Наверное, это возможно на стадионах «Спартака», «Зенита», Евгений Леннорович Гинер с удовольствием бы поставил, да и ряд других клубов. Разрешение мы получим, но ведь еще нужно подготовить необходимое количество арбитров, а этим во время матча должны заниматься минимум два действующих арбитра. Мы будем к этому стремиться, проводить тестовые игры. Систему определения взятия ворот ставить надо, поскольку несколько эпизодов, повлиявших на ход матчей, у нас уже были в этом сезоне. В принципе, систему видеоассистентов поддерживают 90 процентов клубов.
– В этом сезоне инноваций ждать?
– Не могу точно сказать, возможно в тестовом режиме. Клубы «за», но, еще раз скажу: нужны деньги и людской ресурс. Задание президентом РФС дано, есть рабочая группа, которая изучает вопрос. Есть несколько компаний, которые могут поставлять и обслуживать такие системы.
– Это дорого стоит?
– Документ передо мной: оценочная стоимость поставки, монтажа и настройки системы – 1,2 миллиона евро на один стадион, стоимость годовой поддержки – 100 тысяч в год.
ТАСС
– Сезон начался с матча за Суперкубок, после которого главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прямо на награждении сказал вам, что стране нужны видеоповторы.
– Учитывая эмоциональное состояние Юрия Павловича в тот момент, его можно понять. Этот процесс достаточно сложный. Наверное, он облегчил бы принятие решений и сгладил бы углы во время встречи. Но вот сейчас мы были на конгрессе УЕФА, а до этого были вместе с Александром Александровичем Алаевым на собрании национальных федераций, где одним из вопросов обсуждалось судейство. Это очень сложно. Установить – это одно. Полагаю, у нас найдутся клубы, готовые установить эту систему. Я говорю прежде всего о Сергее Николаевиче Галицком. Наверное, это возможно на стадионах «Спартака», «Зенита», Евгений Леннорович Гинер с удовольствием бы поставил, да и ряд других клубов. Разрешение мы получим, но ведь еще нужно подготовить необходимое количество арбитров, а этим во время матча должны заниматься минимум два действующих арбитра. Мы будем к этому стремиться, проводить тестовые игры. Систему определения взятия ворот ставить надо, поскольку несколько эпизодов, повлиявших на ход матчей, у нас уже были в этом сезоне. В принципе, систему видеоассистентов поддерживают 90 процентов клубов.
– В этом сезоне инноваций ждать?
– Не могу точно сказать, возможно в тестовом режиме. Клубы «за», но, еще раз скажу: нужны деньги и людской ресурс. Задание президентом РФС дано, есть рабочая группа, которая изучает вопрос. Есть несколько компаний, которые могут поставлять и обслуживать такие системы.
– Это дорого стоит?
– Документ передо мной: оценочная стоимость поставки, монтажа и настройки системы – 1,2 миллиона евро на один стадион, стоимость годовой поддержки – 100 тысяч в год.
ТАСС
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