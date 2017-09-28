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Сергей Прядкин: стоимость системы видеоповторов - 1,2 млн евро на один стадион

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу внедрения видеоповторов в российском чемпионате.

– Сезон начался с матча за Суперкубок, после которого главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прямо на награждении сказал вам, что стране нужны видеоповторы.

– Учитывая эмоциональное состояние Юрия Павловича в тот момент, его можно понять. Этот процесс достаточно сложный. Наверное, он облегчил бы принятие решений и сгладил бы углы во время встречи. Но вот сейчас мы были на конгрессе УЕФА, а до этого были вместе с Александром Александровичем Алаевым на собрании национальных федераций, где одним из вопросов обсуждалось судейство. Это очень сложно. Установить – это одно. Полагаю, у нас найдутся клубы, готовые установить эту систему. Я говорю прежде всего о Сергее Николаевиче Галицком. Наверное, это возможно на стадионах «Спартака», «Зенита», Евгений Леннорович Гинер с удовольствием бы поставил, да и ряд других клубов. Разрешение мы получим, но ведь еще нужно подготовить необходимое количество арбитров, а этим во время матча должны заниматься минимум два действующих арбитра. Мы будем к этому стремиться, проводить тестовые игры. Систему определения взятия ворот ставить надо, поскольку несколько эпизодов, повлиявших на ход матчей, у нас уже были в этом сезоне. В принципе, систему видеоассистентов поддерживают 90 процентов клубов.

– В этом сезоне инноваций ждать?

– Не могу точно сказать, возможно в тестовом режиме. Клубы «за», но, еще раз скажу: нужны деньги и людской ресурс. Задание президентом РФС дано, есть рабочая группа, которая изучает вопрос. Есть несколько компаний, которые могут поставлять и обслуживать такие системы.

– Это дорого стоит?

– Документ передо мной: оценочная стоимость поставки, монтажа и настройки системы – 1,2 миллиона евро на один стадион, стоимость годовой поддержки – 100 тысяч в год.

ТАСС
Теги: Прядкин
Сегодня, 12:34
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№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:44) #
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online

значит деньги на бакланную защиту на стадионы у них есть, а вот на видеоповторы - нет
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:43) #
  • +3
  •  (3)

Так поищи подешевле, наймит хренов, для чего там сидишь?
Займись импортозамещением.
Особенно, умиляет сотка за обслуживание.


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