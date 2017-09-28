Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:08
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
00:48
Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе (22)
Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе (22)
Вчера 23:46
За явным преимуществом. «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА (3)
За явным преимуществом. «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА (3)
Вчера 23:45
"Челси" вырвал победу над "Атлетико" (3)
"Челси" вырвал победу над "Атлетико" (3)
ФИФА не ожидает бойкота ЧМ-2018 от сборных, которые пробьются на турнир
ФИФА не ожидает бойкота чемпионата мира 2018 года в России от тех стран, сборные которых пробьются на турнир. Об этом сказал директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
Инспекционный визит ФИФА проходит по городам, которые примут матчи турнира, в конце сентября – начале октября. В четверг представители организации посетили Самару.
"История чемпионата мира сопряжена со многими историческими моментами, сейчас подходит к концу интереснейшая квалификация, команды делают все возможное, чтобы отобраться сюда. Думаю, все эти усилия не должны пойти прахом. Те команды, которые отберутся сюда, будут готовы приехать сюда, несмотря ни на что", - приводит слова Смита пресс-служба администрации Самарской области.
Р-Спорт
Инспекционный визит ФИФА проходит по городам, которые примут матчи турнира, в конце сентября – начале октября. В четверг представители организации посетили Самару.
"История чемпионата мира сопряжена со многими историческими моментами, сейчас подходит к концу интереснейшая квалификация, команды делают все возможное, чтобы отобраться сюда. Думаю, все эти усилия не должны пойти прахом. Те команды, которые отберутся сюда, будут готовы приехать сюда, несмотря ни на что", - приводит слова Смита пресс-служба администрации Самарской области.
Р-Спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.