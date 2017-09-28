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ФИФА не ожидает бойкота ЧМ-2018 от сборных, которые пробьются на турнир

ФИФА не ожидает бойкота чемпионата мира 2018 года в России от тех стран, сборные которых пробьются на турнир. Об этом сказал директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Инспекционный визит ФИФА проходит по городам, которые примут матчи турнира, в конце сентября – начале октября. В четверг представители организации посетили Самару.

"История чемпионата мира сопряжена со многими историческими моментами, сейчас подходит к концу интереснейшая квалификация, команды делают все возможное, чтобы отобраться сюда. Думаю, все эти усилия не должны пойти прахом. Те команды, которые отберутся сюда, будут готовы приехать сюда, несмотря ни на что", - приводит слова Смита пресс-служба администрации Самарской области.

Р-Спорт
Сегодня, 12:44
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№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а кто ожидает? не приедут, проведем между РФ, Китаем, Казахстаном, Беларусью... и мечта Мудки реализуется, станем чемпионами мира. )))
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
хм... интересное заявление..

Бойкот Олимпиаде 80 был объявлен за четыре месяца до старта..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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