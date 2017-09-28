ФИФА не ожидает бойкота ЧМ-2018 от сборных, которые пробьются на турнир

ФИФА не ожидает бойкота чемпионата мира 2018 года в России от тех стран, сборные которых пробьются на турнир. Об этом сказал директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.Инспекционный визит ФИФА проходит по городам, которые примут матчи турнира, в конце сентября – начале октября. В четверг представители организации посетили Самару."История чемпионата мира сопряжена со многими историческими моментами, сейчас подходит к концу интереснейшая квалификация, команды делают все возможное, чтобы отобраться сюда. Думаю, все эти усилия не должны пойти прахом. Те команды, которые отберутся сюда, будут готовы приехать сюда, несмотря ни на что", - приводит слова Смита пресс-служба администрации Самарской области.