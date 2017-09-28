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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: добиваться хорошего результата можно только через пот и боль
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о дальнейших планах команды после игры в Лиге чемпионов.
– "Ливерпуль" уже позади, а что вас ждет дальше?
– Сейчас все мысли об игре с "Уралом". Затем на несколько дней распустим команду на каникулы. Соберемся в Тарасовке 5 октября. И с новой энергией будем готовиться ко всем трем турнирам, в которых мы участвуем. При этом не будет никакой недооценки Кубка России, итоговая победа в котором была бы нам очень важна и приятна.
– На что рассчитываете в чемпионате России и в своей группе Лиги чемпионов?
– Будем идти от матча к матчу во всех турнирах. Игра с "Ливерпулем" показала нам, что добиваться хорошего результата можно только через не могу, через пот и боль. По-другому никак! И нужно сохранять и усиливать единение клуба, команды и болельщиков, потому что вместе – мы сила!
Матч ТВ
– "Ливерпуль" уже позади, а что вас ждет дальше?
– Сейчас все мысли об игре с "Уралом". Затем на несколько дней распустим команду на каникулы. Соберемся в Тарасовке 5 октября. И с новой энергией будем готовиться ко всем трем турнирам, в которых мы участвуем. При этом не будет никакой недооценки Кубка России, итоговая победа в котором была бы нам очень важна и приятна.
– На что рассчитываете в чемпионате России и в своей группе Лиги чемпионов?
– Будем идти от матча к матчу во всех турнирах. Игра с "Ливерпулем" показала нам, что добиваться хорошего результата можно только через не могу, через пот и боль. По-другому никак! И нужно сохранять и усиливать единение клуба, команды и болельщиков, потому что вместе – мы сила!
Матч ТВ
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