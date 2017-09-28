Массимо Каррера: добиваться хорошего результата можно только через пот и боль

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о дальнейших планах команды после игры в Лиге чемпионов.– Сейчас все мысли об игре с "Уралом". Затем на несколько дней распустим команду на каникулы. Соберемся в Тарасовке 5 октября. И с новой энергией будем готовиться ко всем трем турнирам, в которых мы участвуем. При этом не будет никакой недооценки Кубка России, итоговая победа в котором была бы нам очень важна и приятна.– Будем идти от матча к матчу во всех турнирах. Игра с "Ливерпулем" показала нам, что добиваться хорошего результата можно только через не могу, через пот и боль. По-другому никак! И нужно сохранять и усиливать единение клуба, команды и болельщиков, потому что вместе – мы сила!