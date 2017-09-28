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Дмитрий Азаров: "компенсированное время" для строительства "Самара Арены" было бы очень кстати

Самарской области было бы очень кстати "компенсированное время", заявил исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Ранее сообщалось, что Азаров намерен инициировать ревизию строительства стадиона "Самара Арена" к ЧМ-2018, который пройдет в России.

"Мне не потребуется много времени, чтобы до нюансов погрузиться в проблематику (подготовки к чемпионату мира). Знаете, в футболе, когда в конце второго тайма происходит замена, судья добавляет компенсированное время. Это компенсированное время было бы нам очень кстати", - приводит слова Азарова пресс-служба администрации Самарской области.

В конце сентября – начале октября по городам, принимающим чемпионат мира-2018, проходит инспекционный визит ФИФА. В четверг представители организации посетили Самару.

"Поскольку существует постоянный контроль, время ревизии займет не так уж и много. Визит ФИФА и является главным действом этой ревизии. По итогам визита можно будет считать, что мы с этой работой закончили. Мы понимаем, где нужно приложить максимум усилий, и мы это сделаем", - заметил Азаров.

Р-Спорт
Сегодня, 12:59
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