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На матче "Зенита" с "Реалом Сосьедад" будет работать система определения гола

Система фиксации гола будет использована на матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" - "Реал Сосьедад", информирует ТАСС.

Матч состоится сегодня 28 сентября на арене "Санкт-Петербург". Начало - в 20:00.
Теги: Зенит
Сегодня, 13:38
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№1 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 14:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
наконец то
Регистрация: 13.06.2010
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