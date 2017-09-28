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УЕФА ждет дополнительные материалы по поводу проявлений расизма на матче юношеского "Спартака"

УЕФА ждет дополнительные материалы по матчу Юношеской Лиги "Спартак" - "Ливерпуль", информирует ТАСС.

"Мы ждем дополнительные отчеты по этому матчу", - говорится в сообщении УЕФА.

Напомним, "Ливерпуль" подал жалобу в УЕФА после того как Бобби Адеканье, как считают в клубе, дважды подвергся расистским выкрикам со стороны болельщиков "Спартака".
Теги: Спартак
Сегодня, 13:46
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№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 14:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Эти толерасты английские доиграются, скоро им стыдно будет, что они белые.
Регистрация: 30.08.2009
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