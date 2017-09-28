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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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УЕФА ждет дополнительные материалы по поводу проявлений расизма на матче юношеского "Спартака" (1)
УЕФА ждет дополнительные материалы по поводу проявлений расизма на матче юношеского "Спартака" (1)
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УЕФА ждет дополнительные материалы по поводу проявлений расизма на матче юношеского "Спартака"
УЕФА ждет дополнительные материалы по матчу Юношеской Лиги "Спартак" - "Ливерпуль", информирует ТАСС.
"Мы ждем дополнительные отчеты по этому матчу", - говорится в сообщении УЕФА.
Напомним, "Ливерпуль" подал жалобу в УЕФА после того как Бобби Адеканье, как считают в клубе, дважды подвергся расистским выкрикам со стороны болельщиков "Спартака".
"Мы ждем дополнительные отчеты по этому матчу", - говорится в сообщении УЕФА.
Напомним, "Ливерпуль" подал жалобу в УЕФА после того как Бобби Адеканье, как считают в клубе, дважды подвергся расистским выкрикам со стороны болельщиков "Спартака".
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