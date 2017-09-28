Бранислав Иванович: Россия – моя вторая родина

Защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович поделился своими впечатлениями от предстоящего чемпионатом мира в России."Мы в выгодном положении, но пока еще никуда не вышли. У нас отличная атмосфера в коллективе, и это дает результаты. Постараемся победить, но будет трудно", - цитирует Ивановича официальный сайт ФИФА.Матч отборочного турнира ЧМ-2018: Австрия – Сербия состоится 6 октября в Вене."Сербия – маленькая страна. Было бы нереалистично обещать, что мы выиграем чемпионат мира. Но мы никогда не сдаемся, такой у нас менталитет. Постараемся использовать каждую возможность. Понятно, что каждую – не получится, но надо к этому стремиться. Будем бороться до конца", - добавляет футболист.Иванович, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что в России появились очень хорошие стадионы. "Меня не было почти десять лет, и теперь я смотрю по сторонам и удивляюсь. Россия – моя вторая родина".