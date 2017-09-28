На матче "Локомотива" в Лиге Европы ожидается около 12 тысяч зрителей

"Локомотив" ожидает на матче группового раунда Лиги Европы с чешским "Злином" около 12 тысяч зрителей."На матче ожидается 12 тыс. зрителей, в том числе 60 чешских болельщиков. Перед началом игры будет особый прием для всех гостей с концертом классической музыки и чешской кухней", - сообщила пресс-служба "Локо".