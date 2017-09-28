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"Зенит" выпустил видео в преддверии матча с "Реалом Сосьедад"

"Зенит" подготовил видео в преддверии домашнего матча 2-го тура Лиги Европы с "Реалом Сосьедад". В нем питерский клуб напоминает, какие развлечения ждут болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург".

Теги: Зенит
Сегодня, 14:27
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№1 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 14:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
мороженое вкусное карамельное
Регистрация: 13.06.2010
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