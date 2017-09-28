"Зенит" выпустил видео в преддверии матча с "Реалом Сосьедад"

"Зенит" подготовил видео в преддверии домашнего матча 2-го тура Лиги Европы с "Реалом Сосьедад". В нем питерский клуб напоминает, какие развлечения ждут болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург".