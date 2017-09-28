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Филиппе Коутиньо: переход в "Барселону"? Это осталось в прошлом

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо рассказал, что не вспоминает о ситуации с возможным трансфером в "Барселону", который мог состояться минувшим летом.

"Я спокоен, этот вопрос остался в прошлом. Я защищаю цвета "Ливерпуля" и хочу показать свой максимум.

Матч со "Спартаком" дал нам не тот результат, который мы ожидали. Нужно продолжать работать, впереди еще четыре матча", – приводит слова Коутиньо Sky Sports.
Теги: Коутиньо Ливерпуль
Сегодня, 14:55
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