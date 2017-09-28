Филиппе Коутиньо: переход в "Барселону"? Это осталось в прошлом

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо рассказал, что не вспоминает о ситуации с возможным трансфером в "Барселону", который мог состояться минувшим летом."Я спокоен, этот вопрос остался в прошлом. Я защищаю цвета "Ливерпуля" и хочу показать свой максимум.Матч со "Спартаком" дал нам не тот результат, который мы ожидали. Нужно продолжать работать, впереди еще четыре матча", – приводит слова Коутиньо Sky Sports.