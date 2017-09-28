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Дмитрий Радченко: "Реал Сосьедад" пропагандирует открытый футбол, он будет играть на победу

Бывший нападающий "Зенита" и испанского "Расинга" Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы "Зенит" – "Реал Сосьедад".

– Много лет отыграл в испанском чемпионате, так что, конечно, слежу за ним и что такое нынешний "Реал Сосьедад" представляю. Это команда, готовая преподнести сюрприз в любой момент. Более того, в ее составе есть игроки, способные в одиночку решить исход матча. В целом сан-себастьянцы пропагандируют открытый футбол. И в Петербурге точно станут играть на победу. Несмотря на то, что команда молодая и в чем-то несыгранная.

– Что должен противопоставить гостям "Зенит"?

– Считаю, что петербургская команда намного сильнее и ввязываться с испанцами в открытый футбол она не будет. Манчини проанализирует, как играет "Реал Сосьедад" и придумает противоядие. В итоге матч на сто процентов получится интересным, а выиграет "Зенит".

Матч ТВ
Теги: Радченко Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 14:58
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(0)
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
"Реал-Сосьедад" будет играть на победу, но схлопочет, как минимум, два в свои ворота.
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:09) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
4:1 дубль Дзюбы + Кока+ Иванович


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 15:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дома Зенит играет сильно основным составом. Сосьедаду не выиграть. Ставлю на 2-1
Регистрация: 30.07.2009
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