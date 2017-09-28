Дмитрий Радченко: "Реал Сосьедад" пропагандирует открытый футбол, он будет играть на победу

Бывший нападающий "Зенита" и испанского "Расинга" Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы "Зенит" – "Реал Сосьедад".– Много лет отыграл в испанском чемпионате, так что, конечно, слежу за ним и что такое нынешний "Реал Сосьедад" представляю. Это команда, готовая преподнести сюрприз в любой момент. Более того, в ее составе есть игроки, способные в одиночку решить исход матча. В целом сан-себастьянцы пропагандируют открытый футбол. И в Петербурге точно станут играть на победу. Несмотря на то, что команда молодая и в чем-то несыгранная.– Считаю, что петербургская команда намного сильнее и ввязываться с испанцами в открытый футбол она не будет. Манчини проанализирует, как играет "Реал Сосьедад" и придумает противоядие. В итоге матч на сто процентов получится интересным, а выиграет "Зенит".