Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:35
Анатолий Бышовец: возрастные игроки ЦСКА не выдерживают выпавших на них нагрузок. Всему свое время (1)
Анатолий Бышовец: возрастные игроки ЦСКА не выдерживают выпавших на них нагрузок. Всему свое время (1)
14:58
Дмитрий Радченко: "Реал Сосьедад" пропагандирует открытый футбол, он будет играть на победу (3)
Дмитрий Радченко: "Реал Сосьедад" пропагандирует открытый футбол, он будет играть на победу (3)
13:46
УЕФА ждет дополнительные материалы по поводу проявлений расизма на матче юношеского "Спартака" (2)
УЕФА ждет дополнительные материалы по поводу проявлений расизма на матче юношеского "Спартака" (2)
12:59
Дмитрий Азаров: "компенсированное время" для строительства "Самара Арены" было бы очень кстати
Дмитрий Азаров: "компенсированное время" для строительства "Самара Арены" было бы очень кстати
07:08
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
Дмитрий Радченко: "Реал Сосьедад" пропагандирует открытый футбол, он будет играть на победу
Бывший нападающий "Зенита" и испанского "Расинга" Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы "Зенит" – "Реал Сосьедад".
– Много лет отыграл в испанском чемпионате, так что, конечно, слежу за ним и что такое нынешний "Реал Сосьедад" представляю. Это команда, готовая преподнести сюрприз в любой момент. Более того, в ее составе есть игроки, способные в одиночку решить исход матча. В целом сан-себастьянцы пропагандируют открытый футбол. И в Петербурге точно станут играть на победу. Несмотря на то, что команда молодая и в чем-то несыгранная.
– Что должен противопоставить гостям "Зенит"?
– Считаю, что петербургская команда намного сильнее и ввязываться с испанцами в открытый футбол она не будет. Манчини проанализирует, как играет "Реал Сосьедад" и придумает противоядие. В итоге матч на сто процентов получится интересным, а выиграет "Зенит".
Матч ТВ
– Много лет отыграл в испанском чемпионате, так что, конечно, слежу за ним и что такое нынешний "Реал Сосьедад" представляю. Это команда, готовая преподнести сюрприз в любой момент. Более того, в ее составе есть игроки, способные в одиночку решить исход матча. В целом сан-себастьянцы пропагандируют открытый футбол. И в Петербурге точно станут играть на победу. Несмотря на то, что команда молодая и в чем-то несыгранная.
– Что должен противопоставить гостям "Зенит"?
– Считаю, что петербургская команда намного сильнее и ввязываться с испанцами в открытый футбол она не будет. Манчини проанализирует, как играет "Реал Сосьедад" и придумает противоядие. В итоге матч на сто процентов получится интересным, а выиграет "Зенит".
Матч ТВ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.