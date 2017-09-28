Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:35
Анатолий Бышовец: возрастные игроки ЦСКА не выдерживают выпавших на них нагрузок. Всему свое время (1)
Анатолий Бышовец: возрастные игроки ЦСКА не выдерживают выпавших на них нагрузок. Всему свое время (1)
14:58
Дмитрий Радченко: "Реал Сосьедад" пропагандирует открытый футбол, он будет играть на победу (3)
Дмитрий Радченко: "Реал Сосьедад" пропагандирует открытый футбол, он будет играть на победу (3)
13:46
УЕФА ждет дополнительные материалы по поводу проявлений расизма на матче юношеского "Спартака" (2)
УЕФА ждет дополнительные материалы по поводу проявлений расизма на матче юношеского "Спартака" (2)
12:59
Дмитрий Азаров: "компенсированное время" для строительства "Самара Арены" было бы очень кстати
Дмитрий Азаров: "компенсированное время" для строительства "Самара Арены" было бы очень кстати
07:08
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"
Анатолий Бышовец: возрастные игроки ЦСКА не выдерживают выпавших на них нагрузок. Всему свое время
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой назвал главные, на его взгляд, причины поражения армейцев от английского «Манчестер Юнайтед» во встрече группового этапа Лиги чемпионов (1:4), а также поделился ожиданиями от матчей Лиги Европы «Зенит» - «Реал Сосьедад» (Испания) и «Локомотив» - «Злин» (Чехия).
- Что случилось с ЦСКА в матче «МЮ»? Никто не ожидал такого разгрома.
- Думаю, когда мы говорим о Лиге чемпионов, то, конечно, очень важно подвести игроков к таким матчам в оптимальном состоянии. Надо, прежде всего, вселить в футболистов уверенность, что можно сыграть с «Манчестер Юнайтед», - сказал Бышовц. - Вторая составляющая — функциональное состояние. Прелюдия к матчу подразумевала это: это и ротация состава в матче на Кубок России, это и невзрачный матч в чемпионате с «Динамо». Но в итоге мы увидели, что игроки ЦСКА уже на первых минутах матча с «МЮ» отдали инициативу сопернику. Это вылилось в череду грубейших ошибок. И это говорит о том, что игра в матчах и на Кубок России была результатом спада. Мы можем говорить, что в матче с «МЮ» были совершены не вынужденные ошибки в простых ситуациях.
Если игру ЦСКА сравнить с действиями «Спартака» в Лиге чемпионов, то мы можем сказать, что увидели, да, те же ошибки в обороне. Возможно, спартаковцы могли проиграть так же, как и ЦСКА. Но «Спартак» все-таки провел игру с «Ливерпулем» с большей самоотдачей. Хотя, возможно, забитые в самом начале встречи мячи не лучшим образом повлияли на психологическое состояние футболистов ЦСКА. Уверенности в том, что есть какие-то шансы выравнять игру, было немного. Видимо, не нашлось лидеров, которые могли бы повести за собой. Результат закономерный, но матч Лиги чемпионов — это игра с соперником, требующая определенного уровня. И предъявляются эти требования и к тренерам, и к игрокам. Надо сказать, что на протяжении многих лет мы по своему менталитету не готовы играть против лидеров европейского клубного футбола.
- Непростая ситуация...
- Да. Но если говорить о ЦСКА, то команда сейчас находится на пороге смены поколений. У целой группы футболистов достаточно износа по возрасту. Всему свое время. Нагрузки, которые выпадают на них, им выносить уже непросто. Эта проблема, конечно, очевидна. И более всего она очевидна в обороне. Мы видим, как перестраивается «Зенит», какая свежая кровь влилась в команду в лице и российских, и иностранных игроков. Эта проблема в какой-то степени, наверное, касается и «Спартака», посчитавшего, что победа в чемпионате дает гарантии повторить свой успех, но без усиления позиций, без реальной оценки возможностей игроков это сделать трудно.
- Укрепившийся перед сезоном «Зенит» в четверг на своем поле примет испанский «Реал Сосьедад», идущий сегодня на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Каким должен получиться предстоящий бой?
- Мне кажется, что «Зенит» не проиграет. В составе петербургской команды много игроков, которые близки по менталитету футболистам соперника. Это испаноговорящие аргентинцы. Мое мнение, что по игре они очень близки европейскому уровню футбола. В матче с «Краснодаром» достаточно хорошо проявили себя и российские игроки Ерохин, Полоз... С другой стороны, мне кажется, что эта ситуация дала возможность иностранным футболистам сыграть матч с «Реал Сосьедад». По их физическому состоянию, думаю, тренеры учли этот фактор. «Зенит» будет, конечно, испытывать проблемы. Но уровень игроков говорит о том, что здесь нацелены на решение максимальных задач. Будет интересно посмотреть, насколько успешно «Зениту» удастся сыграть с неуступчивой командой из Испании. Селекция «Зенита» была очень качественной. Возраст игроков петербургской команды говорит о потенциале, который еще надо раскрывать.
- «Локомотив» дома в матче Лиги Европы примет середняка чемпионата Чехии «Злин».
- Думаю, у «Локомотива» хороший шанс добиться результата в этой встрече. Мое мнение, что сейчас, после победы в сложном матче с «Ростовом», пройден некий этап преодоления проблем в обороне. То что в команде есть Миранчуки, Эдер, Фарфан, мне кажется, этого достаточно для того, чтобы можно было рассчитывать на победу. В средней линии и обороне «Локомотив» играет прагматично. Этого достаточно для того, чтобы разрушить игровые связи соперника. «Локомотив» имеет достаточно преимуществ для того, чтобы победить.
- Что случилось с ЦСКА в матче «МЮ»? Никто не ожидал такого разгрома.
- Думаю, когда мы говорим о Лиге чемпионов, то, конечно, очень важно подвести игроков к таким матчам в оптимальном состоянии. Надо, прежде всего, вселить в футболистов уверенность, что можно сыграть с «Манчестер Юнайтед», - сказал Бышовц. - Вторая составляющая — функциональное состояние. Прелюдия к матчу подразумевала это: это и ротация состава в матче на Кубок России, это и невзрачный матч в чемпионате с «Динамо». Но в итоге мы увидели, что игроки ЦСКА уже на первых минутах матча с «МЮ» отдали инициативу сопернику. Это вылилось в череду грубейших ошибок. И это говорит о том, что игра в матчах и на Кубок России была результатом спада. Мы можем говорить, что в матче с «МЮ» были совершены не вынужденные ошибки в простых ситуациях.
Если игру ЦСКА сравнить с действиями «Спартака» в Лиге чемпионов, то мы можем сказать, что увидели, да, те же ошибки в обороне. Возможно, спартаковцы могли проиграть так же, как и ЦСКА. Но «Спартак» все-таки провел игру с «Ливерпулем» с большей самоотдачей. Хотя, возможно, забитые в самом начале встречи мячи не лучшим образом повлияли на психологическое состояние футболистов ЦСКА. Уверенности в том, что есть какие-то шансы выравнять игру, было немного. Видимо, не нашлось лидеров, которые могли бы повести за собой. Результат закономерный, но матч Лиги чемпионов — это игра с соперником, требующая определенного уровня. И предъявляются эти требования и к тренерам, и к игрокам. Надо сказать, что на протяжении многих лет мы по своему менталитету не готовы играть против лидеров европейского клубного футбола.
- Непростая ситуация...
- Да. Но если говорить о ЦСКА, то команда сейчас находится на пороге смены поколений. У целой группы футболистов достаточно износа по возрасту. Всему свое время. Нагрузки, которые выпадают на них, им выносить уже непросто. Эта проблема, конечно, очевидна. И более всего она очевидна в обороне. Мы видим, как перестраивается «Зенит», какая свежая кровь влилась в команду в лице и российских, и иностранных игроков. Эта проблема в какой-то степени, наверное, касается и «Спартака», посчитавшего, что победа в чемпионате дает гарантии повторить свой успех, но без усиления позиций, без реальной оценки возможностей игроков это сделать трудно.
- Укрепившийся перед сезоном «Зенит» в четверг на своем поле примет испанский «Реал Сосьедад», идущий сегодня на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Каким должен получиться предстоящий бой?
- Мне кажется, что «Зенит» не проиграет. В составе петербургской команды много игроков, которые близки по менталитету футболистам соперника. Это испаноговорящие аргентинцы. Мое мнение, что по игре они очень близки европейскому уровню футбола. В матче с «Краснодаром» достаточно хорошо проявили себя и российские игроки Ерохин, Полоз... С другой стороны, мне кажется, что эта ситуация дала возможность иностранным футболистам сыграть матч с «Реал Сосьедад». По их физическому состоянию, думаю, тренеры учли этот фактор. «Зенит» будет, конечно, испытывать проблемы. Но уровень игроков говорит о том, что здесь нацелены на решение максимальных задач. Будет интересно посмотреть, насколько успешно «Зениту» удастся сыграть с неуступчивой командой из Испании. Селекция «Зенита» была очень качественной. Возраст игроков петербургской команды говорит о потенциале, который еще надо раскрывать.
- «Локомотив» дома в матче Лиги Европы примет середняка чемпионата Чехии «Злин».
- Думаю, у «Локомотива» хороший шанс добиться результата в этой встрече. Мое мнение, что сейчас, после победы в сложном матче с «Ростовом», пройден некий этап преодоления проблем в обороне. То что в команде есть Миранчуки, Эдер, Фарфан, мне кажется, этого достаточно для того, чтобы можно было рассчитывать на победу. В средней линии и обороне «Локомотив» играет прагматично. Этого достаточно для того, чтобы разрушить игровые связи соперника. «Локомотив» имеет достаточно преимуществ для того, чтобы победить.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.