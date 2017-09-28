Массимо Каррера: пусть называют физруком, это очень достойная профессия

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, как относится к критике в свой адрес.– О каком прозвище речь?– А физрук – это кто?– Знаете, вообще-то в моем понимании любой учитель в школе – это очень достойная и благородная профессия, так что я могу только гордиться таким сравнением (смеется). Если кому-то нравится, пусть называют.Как вы говорите – физ-рук? Так человек, работающий с молодыми людьми, – это как раз про меня. Между прочим, в "Ювентусе" я в свое время официально отвечал за молодежный футбол – еще до того, как вошел в тренерский штаб Антонио Конте.– Критика критике рознь. Когда видишь желание всерьез разобраться в проблеме – это одно. Когда тебя и твою команду критикуют только ради того, чтобы обратить на себя повышенное внимание, – другое. При этом везде существует и то, и то – что в России, что в Италии.Про себя в данном случае могу сказать только одно. Я не считал себя гением, когда мы выиграли чемпионат, и не считаю себя маразматиком сейчас, когда мы далеко не на первом месте. Я земной человек, который привык работать и отвечать за то, что делаю. И точно могу сказать, что работа и жизнь в России подарили и дарят мне бесценный человеческий опыт.