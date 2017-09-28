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Массимо Каррера: пусть называют физруком, это очень достойная профессия

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, как относится к критике в свой адрес.

– Как относитесь к прозвищу, гуляющему по интернету с подачи тех, кто вас не любит?

– О каком прозвище речь?

– Вас называют физруком.

– А физрук – это кто?

– Это учитель физкультуры в школе.

– Знаете, вообще-то в моем понимании любой учитель в школе – это очень достойная и благородная профессия, так что я могу только гордиться таким сравнением (смеется). Если кому-то нравится, пусть называют.

Как вы говорите – физ-рук? Так человек, работающий с молодыми людьми, – это как раз про меня. Между прочим, в "Ювентусе" я в свое время официально отвечал за молодежный футбол – еще до того, как вошел в тренерский штаб Антонио Конте.

– Вас не задевает критика?

– Критика критике рознь. Когда видишь желание всерьез разобраться в проблеме – это одно. Когда тебя и твою команду критикуют только ради того, чтобы обратить на себя повышенное внимание, – другое. При этом везде существует и то, и то – что в России, что в Италии.

Про себя в данном случае могу сказать только одно. Я не считал себя гением, когда мы выиграли чемпионат, и не считаю себя маразматиком сейчас, когда мы далеко не на первом месте. Я земной человек, который привык работать и отвечать за то, что делаю. И точно могу сказать, что работа и жизнь в России подарили и дарят мне бесценный человеческий опыт.

Матч ТВ
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 15:51
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№2 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 15:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
после трудовика laughing


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№1 Написал: safonas (Сегодня, 15:53) #
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online

вот нравится мне он как личность, очень силен духом, настоящий мужик!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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