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Маурисио Почеттино: Кейн, возможно, лучше Роналду

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сравнил своего нападающего Харри Кейна с форвардом "Реала" Криштиану Роналду.

"Криштиану Роналду — отличный футболист, один из лучших, но Гарри тоже один из лучших, а возможно, даже лучше него, потому что моложе. У всех нападающих на этом уровне есть что-то особенное, у них есть инстинкт убийцы, и у Гарри есть эта способность", - цитирует Почеттино Marca.
Теги: Почеттино Кейн Тоттенхэм Роналду
Сегодня, 16:05
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