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Все билеты на матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" проданы

"Зенит" продал все билеты на матч группового турнира Лиги Европы с "Реалом Сосьедадом", сообщает ТАСС.

Встреча второго тура группового раунда Лиги Европы пройдет в четверг на стадионе "Санкт-Петербург". Начало - в 20:00 мск.

"Ожидается полный стадион. Все билеты проданы", - сказали в пресс-службе петербургского клуба.
Теги: Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 17:04
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№1 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 17:25) #
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Еще бы по 200р то не продать.. Так бы раздовали.... Все равно деньги там никто не считает
Регистрация: 1.10.2015
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