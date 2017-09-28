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Кокорин, Дриусси, Ригони - в старте "Зенита" на игру с "Реалом Сосьедад"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч группового этапа Лиги Европы с "Реалом Сосьедад".

"Зенит": Лунёв, Кришито, Иванович, Мевля, Маммана, Паредес, Кузяев, Краневиттер, Кокорин, Дриусси, Ригони.
Теги: Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 19:01
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