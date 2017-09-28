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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Астана" и "Славия" сыграли вничью
Закончился матч 2-го тура Лиги Европы между казахстанской "Астаной" и чешской "Славией".
Лига Европы
2 тур
"Астана" - "Славия" П 1:1
Гол: Томасов, 43 - Нгаду-Нгаджуй, 18
"Астана": Эрич, Бейсебеков, Шомко, Логвиненко, Постников, Шитов, Томасов (Муртазаев, 82), Маевский, Мужиков (Тагирберген, 87), Кабананга, Твумаси
"Славия": Коварж, Борил, Соболь, Югас, Дели, Нгаду-Нгаджуй, Ротань, Сикора (Ван Бюрен, 87), Стох, Змрхаль (Громада, 62), Нецид (Шкода, 72)
Предупреждения: Мужиков, 30, Югас, 33, Борил, 39, Соболь, 63, Постников, 85
Лига Европы
2 тур
"Астана" - "Славия" П 1:1
Гол: Томасов, 43 - Нгаду-Нгаджуй, 18
"Астана": Эрич, Бейсебеков, Шомко, Логвиненко, Постников, Шитов, Томасов (Муртазаев, 82), Маевский, Мужиков (Тагирберген, 87), Кабананга, Твумаси
"Славия": Коварж, Борил, Соболь, Югас, Дели, Нгаду-Нгаджуй, Ротань, Сикора (Ван Бюрен, 87), Стох, Змрхаль (Громада, 62), Нецид (Шкода, 72)
Предупреждения: Мужиков, 30, Югас, 33, Борил, 39, Соболь, 63, Постников, 85
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