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"Астана" и "Славия" сыграли вничью

Закончился матч 2-го тура Лиги Европы между казахстанской "Астаной" и чешской "Славией".

Лига Европы

2 тур

"Астана" - "Славия" П 1:1

Гол: Томасов, 43 - Нгаду-Нгаджуй, 18

"Астана": Эрич, Бейсебеков, Шомко, Логвиненко, Постников, Шитов, Томасов (Муртазаев, 82), Маевский, Мужиков (Тагирберген, 87), Кабананга, Твумаси

"Славия": Коварж, Борил, Соболь, Югас, Дели, Нгаду-Нгаджуй, Ротань, Сикора (Ван Бюрен, 87), Стох, Змрхаль (Громада, 62), Нецид (Шкода, 72)

Предупреждения: Мужиков, 30, Югас, 33, Борил, 39, Соболь, 63, Постников, 85
Теги: Астана Славия
Сегодня, 20:24
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