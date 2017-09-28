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Доменико Кришито проводит 200-й матч за "Зенит"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито вышел с первых минут на матч Лиги Европы с "Реалом Сосьедад".

Эта встреча стала для 30-летнего итальянца 200-й в составе клуба из Санкт-Петербурга.

Защитник присоединился к "Зениту" в 2011 году и за шесть лет помог команде дважды выиграть чемпионат России, Кубок страны и два Суперкубка.
Теги: Кришито Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 20:26
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