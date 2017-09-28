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"Локомотив" назвал состав на матч с "Фаставом"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч группового этапа Лиги Европы с чешской командой "Фастав".

"Локомотив":Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фарфан, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Эдер.

Запасные: Медведев, Касаев, Коломейцев, Ротенберг, В. Денисов, Баринов, Ан. Миранчук.
Теги: Локомотив
Сегодня, 21:05
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8
(1)
№8 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 22:05) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
даже ничья будет провалом! в центре поля неплохой кулак,давить и побеждать!
Регистрация: 9.11.2011
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 22:00) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вперед Локо.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№6 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 21:53) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Поддержим почин Зенита, только победа!
Регистрация: 12.06.2016
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:49) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи нам, Паровозам. И победы естественно.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 21:44) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
сделайте их,парни!! bowtie


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:24) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Состав в атаку. Удачи Локо!
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: Климак 32 (Сегодня, 21:22) #
  • +2
  •  (4)

вперед Локо


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 21:17) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ого. В 2 цз играем. Смело.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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