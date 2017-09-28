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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Геннадий Орлов: ЦСКА и "Спартак" оставили горький осадок. При Виллаш-Боаше "Зенит" всех обыгрывал (40)
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Анатолий Бышовец: возрастные игроки ЦСКА не выдерживают выпавших на них нагрузок. Всему свое время (7)
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13:46
УЕФА ждет дополнительные материалы по поводу проявлений расизма на матче юношеского "Спартака" (2)
УЕФА ждет дополнительные материалы по поводу проявлений расизма на матче юношеского "Спартака" (2)
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Дмитрий Азаров: "компенсированное время" для строительства "Самара Арены" было бы очень кстати
Дмитрий Азаров: "компенсированное время" для строительства "Самара Арены" было бы очень кстати
"Локомотив" назвал состав на матч с "Фаставом"
Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч группового этапа Лиги Европы с чешской командой "Фастав".
"Локомотив":Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фарфан, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Эдер.
Запасные: Медведев, Касаев, Коломейцев, Ротенберг, В. Денисов, Баринов, Ан. Миранчук.
"Локомотив":Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фарфан, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Эдер.
Запасные: Медведев, Касаев, Коломейцев, Ротенберг, В. Денисов, Баринов, Ан. Миранчук.
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