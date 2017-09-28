"Локомотив" назвал состав на матч с "Фаставом"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч группового этапа Лиги Европы с чешской командой "Фастав".Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фарфан, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Эдер.Запасные: Медведев, Касаев, Коломейцев, Ротенберг, В. Денисов, Баринов, Ан. Миранчук.