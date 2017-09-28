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"Интер" не оставляет попыток подписать Хавьера Пасторе

"Интер" по-прежнему намерен подписать полузащитника "ПСЖ" Хавьера Пасторе, сообщает Football Italia.

Руководство в зимнее трансферное окно возобновит переговоры. Летом "Интер" не смог договориться с "ПСЖ" о сумме трансфера.

В текущем сезоне Пасторе провел пять матчей и забил два гола.
Теги: Пасторе Интер ПСЖ Трансферы
Сегодня, 21:26
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